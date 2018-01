Eau minérale

Après la mode des eaux non filtrées mises à mal, quelle eau boire ?

Nous sommes constitués de 70 % d’eau. C’est dire l’importance de la boisson pour notre vie quotidienne. Boire est d’ailleurs un terme impropre puisque dans les aliments que nous consommons chaque jour il y a une part très importante d’eau : 90 % dans les fruits et légumes, mais également 70 % dans la viande ou le poisson et même 34 % dans le pain…

Les eaux non filtrées sont de plus en plus mises en cause aux Etat-Unis et il est peu probable que cette mode arrive en France. Or boire est un besoin vital compte tenu de l'importance de l'eau dans la composition du corps. On nous montre, trop souvent, sur les sites d'information, les images de cadavres calcinés. Et, vous avez remarqué à chaque fois la petitesse des corps. Car, sous l’effet de la flamme, l’eau quitte notre enveloppe, démonstration effroyable du fait que 70% d'un homme est liquide. Sans manger, grâce à ses réserves, nous pouvons survivre quatre à cinq semaines. Sans eau, nous mourrons en trois ou quatre jours.

Nous devons donc boire, chaque jour, une quantité importante de liquide et si vous trouverez toujours quelques chercheurs pour vanter les vertus médicales de la bière ou du vin, il est bien évident que l’eau pure reste la meilleure des solutions. Mais plusieurs questions se posent. D’abord, eau du robinet ou eau minérale ? Pendant des années, le corps médical français a véhiculé l’idée, qu’à de très rares exceptions surtout dues aux nitrates agricoles, l’eau du robinet était parfaite pour notre consommation y compris pour les biberons … Toutefois selon l’Organisation Mondiale de la Santé, 32 millions de Français consomment une eau dont la teneur en plomb, par exemple, est beaucoup trop importante. On pourrait également parler du nickel ou de l’arsenic tout aussi dangereux et tout aussi présent dans nos eaux de robinet. Pour le moment, la situation n’est pas préoccupante et les conséquences se bornent à se méfier d’une tuyauterie en plomb - laisser couler l’eau quelques instants avant de la boire - ou à acheter des systèmes de purification rapide...

Mais elle explique toutefois la mode et surtout la progression étonnante des eaux minérales. D’où la deuxième question : Eau minérale d’accord mais laquelle ?

Le seul conseil que l’on peut donner est d'alterner les marques pour ne pas risquer de consommer en trop grande quantité du sel, du magnésium, ou du potassium, qui varient dans la composition de nos eaux minérales. Enfin, dans le débat “plate” ou “gazeuse”, ce seront le goût et la capacité à les digérer et non pas la médecine qui guideront votre choix!