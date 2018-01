Surpoids

Si vous prenez du poids l’hier, c’est peut-être à cause du manque de soleil

Nourriture plus riche, moins d’activité physique, l’hiver est souvent une période de prise de poids. Pour des chercheurs canadiens, cela serait aussi lié au manque de soleil. D’après eux, l’exposition à cette lumière ferait fondre les cellules graisseuses

Ce ne serait pas la raclette mais le manque de soleil qui serait responsable des petits kilos emmagasinés à la fin de l’hiver. L’idée peut prêter à sourire, mais c’est le résultat d’une étude menée par des chercheurs de l’université d’Alberta au Canada.

Au cours de recherches menée sur les cellules graisseuses pour un potentiel traitement du diabète de type 1, les scientifiques se sont rendus compte que la lumière bleue, émise par le soleil, faisait fondre les cellules graisseuses qui sont situées juste sous la peau.

La graisse des cellules « fond au soleil »

Par cette opération, nos cellules stockent moins de graisses car celles-ci s’échappent. « Si on rassemble toutes ces conclusions, le manque d’exposition au soleil que nous subissons huit mois dans l’année, du fait du climat nordique dans lequel nous vivons, pourrait être l’une des causes du stockage de graisse et contribuer à cette prise de poids que certains d’entre nous ont l’hiver », explique Peter E. Light, l’un des principaux auteurs de l’étude et professeur de pharmacologie.

Prudence toutefois, cette étude n’est pas une incitation à s’exposer des heures au soleil pour perdre du poids. Peter E. Light ajoute : « Nous ne savons pas encore quelle intensité de lumière et quelle durée d’exposition sont nécessaires pour que cela fonctionne. » Il est probable que le déficit d’ensoleillement s'associe à un déficit en vitamine D et à une tendance à, en quelque sorte, ralentir le métabolisme.

D’autres recherches doivent être désormais être menées sur le sujet pour mieux comprendre ce processus de combustion des graisses.