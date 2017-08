Accouchement express

Alors en voiture, la panique a pris le jeune couple, et le reste est digne d’un film comique. « J’ai appelé les secours parce que j’étais vraiment effrayée, poursuit-elle. Au téléphone, ils ne me comprenaient pas, à cause des cris entrecoupés par les contractions. J’ai donc passé le téléphone à mon fiancé. »

L’accouchement n’a ensuite duré que quelques secondes. « J’ai baissé mon pantalon et j’ai pu sentir sa tête avec mes mains. J’ai poussé une fois, et mon bébé miracle était là ! C’est lorsque j’ai posé mes yeux sur lui que j’ai réalisé qu’il était encore complètement enveloppé dans son sac amniotique. »

La fin aurait pu être différente

La suite était une course contre la montre. Le bébé, encore enfermé, ne pouvait pas encore respirer. « Au début, le bébé ne bougeait pas, ajoute Raelin Scurry. J’ai caressé son visage avec mon pouce, et il a réagi en remontant ses pieds et en mettant ses petites mains devant ses yeux. »

Décidant qu’ils arriveraient plus vite à l’hôpital en voiture qu’en attendant une ambulance, ils ont continué leur route. À leur arrivée, sept minutes plus tard, le couple et le bébé étaient attendus par les médecins, qui ont ouvert le sac amniotique et libéré le nouveau-né sur le parking, avant de le prendre en charge. Malgré sa prématurité, son poids faible d’1,8 kg et ses aventures précoces, il se porte bien.

