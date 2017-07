Dr Amanda Hess

Sur le point d’accoucher, une gynécologue accouche une autre femme

En l’absence de médecins et face à une situation d’urgence, une obstétricienne présente pour accoucher elle-même s’est occupée d’une autre patiente.

La belle histoire nous vient de la petite ville de Frankfort, dans le Kentucky (États-Unis). Le Dr Amanda Hess, une gynécologue-obstétricienne, a mis au monde le bébé d’une femme au centre médical régional. A priori, rien d’exceptionnel. Sauf que le médecin n’était pas présente à la maternité pour travailler, mais pour accoucher elle-même !

La seconde femme, Leah Johnson, était prête à donner naissance, son col était totalement dilaté et son bébé commençait à présenter des signes de détresse. Mais personne n’était là pour l’accoucher, ses médecins étant apparemment en pause. Le Dr Hess a entendu les infirmières s’inquiéter de la situation, et a immédiatement décidé d’offrir son aide.





Vite fait, bien fait

« J’ai juste mis une autre blouse pour couvrir mon dos et des chaussons pour mes chaussures, afin de me protéger des fluides, et je suis descendu dans sa chambre », a-t-elle expliqué par la suite.

Et là, surprise : elle a reconnu Mme Johnson, qu’elle avait reçue en consultation à peine quelques jours plus tôt. Elle a dirigé l’accouchement, qui s’est déroulé sans encombre. « Elle était juste contente de pouvoir enfin pousser pour avoir son bébé, et ne plus avoir à attendre », a ajouté le médecin.

Une fois le travail accompli, elle est retournée dans sa chambre, comme si de rien n’était, et le travail a démarré quelques minutes plus tard. Elle a mis au monde son deuxième enfant, une fille prénommée Ellen Joyce.



Leah Halliday et son bébé (Crédits : Leah Halliday)