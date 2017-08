Aux États-Unis

Un enfant de 10 ans aide sa mère à accoucher

Coincée chez elle, une femme a accouché en urgence, et avant le terme. Son fils de 10 ans, Jayden, a joué le rôle d’obstétricien.

Certaines personnes se révèlent dans les situations d’urgences. Et il semble que les enfants puissent aussi parfois faire preuve de sang-froid. KPLC, une chaîne de télévision américaine, rapporte l’histoire d’un garçon d’à peine 10 ans, qui a réalisé un acte que ses compatriotes n’hésiteront pas à qualifier d’héroïque.

Ce jeune Américain, habitant dans la ville de Sulphur, en Louisiane, a en effet aidé sa mère à donner naissance à son petit frère, au cours d’un accouchement qui s’annonçait compliqué. Et cela (presque) sans l’aide de personne, et sans trembler.

Plusieurs complications

La situation semblait en effet délicate. L’arrivée du bébé n’était pas prévue aussi tôt. Ashly, la mère, n’était qu’à 34 semaines d’aménorrhée, et l’accouchement devait intervenir six semaines plus tard. Seulement voilà, le petit dernier était pressé, et a peut-être confondu vitesse et précipitation.

Au matin du 18 août dernier, il avait décidé qu’il était temps de sortir, quelles que soient les conditions. Il s’y est pris après le départ du père pour son travail, alors que sa mère était seule à la maison avec Jayden et sa fille de 11 mois. En se levant et en allant aux toilettes, Ashly a perdu les eaux, et a remarqué que les pieds de son bébé étaient déjà sortis.

La situation était délicate : un accouchement prématuré, en urgence, par le siège et sans assistance. Et tout ce que pouvait faire Ashly, c’était appeler son fils à la rescousse. « C’était la chose la plus effrayante à laquelle j’avais été confrontée », a-t-elle reconnu.