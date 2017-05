En identifiant les symptômes

AVC : une Américaine de 14 ans sauve sa mère

Deux jours après un cours de prévention reçu à l’école, l’adolescente a reconnu des signes caractéristiques d’un accident vasculaire cérébral chez sa mère.

L’accident vasculaire cérébral (AVC) touche chaque année, en France, près de 150 000 personnes. Parmi elles, 40 000 y succombent, et ceux qui souffrent souvent de séquelles neurologiques. Pourtant, des symptômes facilement reconnaissables par l’entourage permettent de réduire la durée de prise en charge médicale et de limiter son impact.

Une belle histoire en provenance d’une petite ville de l’état du Wisconsin, dans le nord des États-Unis, vient le rappeler. Katie Murphy, une Américaine âgée de 14 ans, a sauvé sa mère en repérant les signes de l’AVC, et prévenu les secours. Deux jours plus tôt, son professeur de science avait fait un peu de prévention via une anecdote les détaillant.





Discours confus

La mère de l’adolescente, âgée de 45 ans, éprouvait ce matin-là des difficultés dans ses gestes de routine, notamment au moment de mettre du dentifrice sur sa brosse à dents. Elle est alors allée voir sa fille, qui a reconnu les symptômes.

« Elle avait un discours confus, qui n’avait aucun sens, a déclaré Katie Murphy à la chaîne locale américaine WISN, à propos de sa mère. Puis; je me suis souvenue de l’histoire et je me suis dit : "c’est peut-être un AVC" ».