Pas assez de rééducation

Les soins de suite et de réadaptation ne corrigent guère l’équation. Les recommandations officielles sont claires : l’offre doit être adaptée en fonction de la sévérité des séquelles de l’AVC et leur nature. Mais dans les trois mois suivant l’incident, moins de 4 patients sur 10 en ont bénéficié.

Là encore, les résidents de Guyane et de Mayotte sont clairement défavorisés : 12 % et 6 % ont profité de SSR. En Métropole, Corse, Normandie et Hauts-de-France se distinguent par un accès trop faible.







Source : DREES



Certaines victimes sont un peu moins lésées que d’autres. Celles présentant une hémiplégie sont 62 % à entrer en soins de suite et de réadaptation. Pour les autres, les conséquences sont connues. L’AVC est une cause majeure de handicap en France. C’est aussi la deuxième cause de démence après la maladie d’Alzheimer. Cela pourrait être évité.

(1) Drees : Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

