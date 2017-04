Au début de l’expérience, les patients devinaient la présence de ces tâches lumineuses qu’une fois sur deux. Mais à raison de 2 séances quotidiennes de 30 minutes pendant 3 mois, les capacités visuelles des volontaires se sont grandement améliorées. A la fin de l’étude, ils arrivaient à donner une bonne réponse 8 fois sur 10, soit autant qu’un individu sans trouble de la vision. Cette rééducation a ainsi permis de réduire le scotome négatif des patients.

L’une des participantes a notamment confié aux médecins qu’elle pouvait désormais voir les premières lettres du mot « femme » lorsqu’elle se rendait aux toilettes d’un restaurant. Les visages et les objets devenus tordus après son AVC ont repris leur forme normale.

« Les patients partent de rien et réussissent à récupérer des sensations de mouvement et visuelles – quoique insuffisantes, relève Matthew Cavanaugh, co-auteur de l’étude. Nous espérons maintenant affiner notre méthode pour que la réadaptation soit plus efficace ».

En revanche, la vision des patients n’ayant pas bénéficié de cette méthode a continué de baisser progressivement. Pour les auteurs, cela remet en cause le dogme selon lequel les troubles visuels causés par l’AVC n’évoluent plus 6 mois après l’attaque cérébral.

Le Pr Huxlin cherche à confirmer ces observations avec un plus grand groupe de patients. S’il apparaît que le déficit visuel s’empire avec les années, « ne pas rééduquer ces patients serait une véritable perte de chances », indique la chercheuse.

« Notre technique de réadaptation peut prévenir et enrayer la perte de vision après un AVC », ajoute-t-elle, précisant que, plus vite elle démarre, plus elle est efficace.