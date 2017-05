Prendre son pouls régulièrement permet de détecter une fibrillation atriale et de la prendre en charge. Mais seule la moitié des personnes interrogées par Pourquoidocteur en est consciente. Sur les 315 internautes qui ont répondu à notre sondage, trois quarts savent prendre leur pouls et l’interpréter.



Les mauvais réflexes restent toutefois nombreux : parmi nos lecteurs, 25 % ne prennent jamais leur pouls et 46 % le prennent parfois. L’oubli est d’autant plus dommageable que dans un cas sur trois, la fibrillation atriale reste asymptomatique. Les internautes semblent conscients de ce manque. Près de 9 Français sur dix voudraient que leur médecin prenne le pouls à chaque consultation et les trois quarts des répondants votent pour qu’un pharmacien puisse également faire ce geste.