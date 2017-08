Ophtalmologie

DMLA : antioxydants et zinc ralentiraient la maladie

La prise de compléments alimentaires limite la progression de la DMLA humide, et permettrait de faire des économies substantielles.

La dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA) est la première cause de handicap visuel chez les personnes âgées de plus de 50 ans, rappelle l’Inserm. Elle touche même jusqu’à 30 % des plus de 75 ans, et l’incidence de la maladie devrait continuer d’augmenter dans les années à venir.

L’une des formes de la maladie, dite « humide », bénéficie de traitements : les inhibiteurs de VEGF. Le traitement ralentit souvent son évolution, mais nécessite des injections à intervalles réguliers, effectuées chez l’ophtalmologiste, et elles sont coûteuses.

Pour améliorer le traitement, une supplémentation en antioxydants et en zinc serait une solution efficace, et permettrait de faire des économies substantielles, d’après une étude américano-britannique, publiée dans le British Journal of ophtalmology.



Des cocktails efficaces

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs se sont appuyés sur les données de l’étude AREDS (Age-related eye disease study), et sur les chiffres britanniques de dépenses liées à la DMLA.

D’après l’étude AREDS, une combinaison de vitamines C et E, de bêta-carotène, de zinc et de cuivre, ou le même cocktail sans bêta-carotène, remplacé par de la lutéine et de la zéaxanthine, est efficace pour ralentir l’évolution de la maladie. Elle permettrait d’augmenter la durée de vie sans perte de vision.

Ces supplémentations sont déjà disponibles dans le commerce.