Des maladies d’un autre temps

L’accès a des toilettes sûrs est aussi un frein majeur à l’établissement d’une hygiène satisfaisante. Et si 4,5 milliards de Terriens ne disposent pas d’installations sûres, 2,3 milliards d’entre eux n’ont même pas accès à des installations basiques, et près de 900 millions défèquent à l’air libre.

« Les bonnes pratiques en matière d’hygiène sont pourtant la manière la plus simple et la plus efficace d’empêcher la propagation des maladies », rappelle l’OMS dans un communiqué. Plus de 350 000 enfants âgés de moins de 5 ans meurent encore chaque année d’une diarrhée. Le choléra, la dysenterie, l’hépatite A et la typhoïde circulent encore dans ces zones oubliées par l’hygiène.





Moins de 15 ans pour tout construire

Dans de trop nombreux foyers, mais aussi centres de santé ou écoles, notamment dans les zones rurales africaines, il n'est pas possible de se laver les mains, déplore l’OMS. En Afrique subsaharienne, seulement 15 % de la population a accès à de l’eau et du savon.

L’organisation onusienne appelle à investir pour améliorer les conditions d’hygiène mondiales. En priorité, elle souhaite mettre un terme à la défécation à l’air libre, et garantir l’accès pour tous aux services élémentaires d’hygiène d’ici 2030. Une tâche qui s’annonce difficile, notamment pour équiper toutes ces zones oubliées, qui sont souvent rurales et difficiles d’accès. Dans 90 des pays étudiés par l'OMS, les progrès sont trop lents pour espérer que ce manque soit comblé d’ici 2030.