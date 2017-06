Rapport Innocenti

Unicef : la France échoue à réduire les inégalités entre les enfants

Alors que la France est la 5ème puissance mondiale, son système éducatif est l'un des plus inégalitaires au monde.

Il ne suffit pas de vivre dans un pays riche pour que le bien-être des enfants soit assuré. Un rapport de l’Unicef paru ce jeudi 15 juin montre qu’un enfant sur cinq dans les pays riches vit dans la pauvreté et un sur huit est confronté à la faim.

Ce triste constat a été dressé par Innocenti, le centre de recherche de l'UNICEF, après avoir étudié la situation des enfants dans 41 pays à haut revenu. Cinquième puissance mondiale, la France en fait partie. Une grande puissance au bilan médiocre : elle se hisse au 19ème rang sur 41. Elle se situe derrière la Norvège, l’Allemagne ou le Japon, mais devant l’Italie, la Grèce ou les Etats-Unis.



La France, un pays inégalitaire

Avec moins d’un enfant sur cinq confronté à la pauvreté, la France se trouve dans la moyenne, non loin de la Slovénie - pays pourtant plus pauvre -, ou le Royaume-Uni. Une place notamment obtenue grâce aux prestations sociales existant dans notre pays et qui permettent de corriger certaines inégalités.

Mais si elles les corrigent, ces aides ne les suppriment pas. En matière de réduction des inégalités entre les enfants, la France arrive 34ème. Ce mauvais score traduit surtout l’inégalité des chances et l’influence du milieu socio-économique sur la réussite scolaire des enfants. Malgré une éduction de qualité, le système éducatif français continue à être l’un des plus inégalitaire. Une critique déjà formulée fin 2016 par l’enquête Pisa.