Etat des lieux

Notre santé s'améliore, les inégalités se creusent

Santé Publique France et la Drees brossent le portrait sanitaire de la France. Si l'état général est satisfaisant, le détail l'est moins.

Comment vont les Français ? Globalement bien, répondent Santé Publique France et la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES), qui publient un rapport sur l’état de santé de la population française. Dans l’Hexagone, l’espérance de vie est élevée, établie à 85 ans pour les femmes et 78,9 ans pour les hommes. Comme dans d’autres pays européens, l’écart entre les sexes tend à se réduire.

Par ailleurs, la mortalité confondues continue à diminuer, pour toutes les classes d’âges, les hommes et les femmes. « Cette réduction de la mortalité concerne la plupart des maladies chroniques : cancers, maladies cardiovasculaires, maladies respiratoires, diabète… », détaille le rapport. La baisse de la mortalité prématurée observée depuis 15 ans se poursuit, et la mortalité évitable liée aux comportements à risque continue à baisser notamment chez les hommes.





Maladies chroniques en hausse

Mais ne nous emballons pas. D’abord, parce que le poids des décès prématurés (avant 65 ans) reste important : plus d’un décès sur cinq est prématuré en France. La mortalité prématurée est deux fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes.

En outre, la mortalité évitable par une réduction des comportements à risque reste élevée. Elle représente 30 % de cette mortalité prématurée, et elle est plus de trois fois supérieure chez les hommes, comparée aux femmes.

Par ailleurs, si on meurt moins des maladies chroniques, la prévalence de celle-ci ne faiblit pas. Elle est même en forte hausse, notamment du fait du vieillissement de la population et de l’allongement de l’espérance de vie, notent les rapporteurs.





Tous inégaux

Par ailleurs, les inégalités de santé ne cessent de croître et ce, dès le premier âge. « Les inégalités sociales de santé sont présentes à tous les âges de la vie, dès la grossesse : les principaux indicateurs de santé (espérance de vie, santé perçue, incidence et mortalité de pathologies chroniques…) présentent ainsi des gradients sociaux ».

Dans le détail, l’espérance de vie des hommes cadres à 35 ans est de 49 ans, soit 6,4 ans de plus que celle des ouvriers. Les déterminants de santé tels que la nutrition, l’activité physique et la consommation de tabac sont aussi liés aux conditions socio-économiques. « Par exemple, les enfants d’ouvriers souffrent toujours davantage de surcharge pondérale et de mauvais état de santé bucco-dentaire que les enfants de cadres ».

Les conditions de travail ont également un impact fort sur la santé. Les risques liés à l’exposition aux agents cancérogènes ou aux facteurs de pénibilités sont inégalement répartis entre les catégories socioprofessionnelles. Ainsi, les ouvriers et employés sont particulièrement exposés.

« Les inégalités territoriales de santé s’expliquent en grande partie par les différences de structures démographiques et sociales d’une région à l’autre », précise le rapport. Certaines expositions environnementales ou une inégale répartition de l’offre de soins sont aussi des facteurs de disparités territoriales.