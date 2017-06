Alcool et mauvaise alimentation

L’alcool est le second facteur de risque évitable. Plus de 15 000 personnes décèdent d’un cancer chaque année à cause de ce breuvage. Avec 12 litres d’alcool pur par an et par habitant, soit environ 2,6 verres quotidiens, les Français font partie des plus gros buveurs d’Europe. Une moyenne qui recouvre une diversité de consommation : si un français sur dix boit tous les jours, cinq sur dix boivent une fois par semaine. Néanmoins, « aucun seuil de consommation sans risque n’a été identifié, et même une consommation faible ou modérée d’alcool augmente le risque de cancer », prévient l’INCa.

La mauvaise alimentation et l’inactivité physique sont également pointées du doigt. Les experts de l’INCa indiquent qu’entre 20 et 25 % des cancers sont attribuables à une mauvaise hygiène de vie. Il s’agit notamment d’une consommation excessive de viande et de charcuteries, le surpoids ou encore l’obésité.Mais comme le rappelle l’INCa, la nutrition peut aussi jouer un rôle protecteur. Une consommation importante de fruits et légumes, de fibres alimentaires diminue le risque de cancer. De même, la pratique régulière d’une activité physique est bénéfique.



Un environnement néfaste

L’INCa cite également l’environnement mais rappelle que son effet sur la santé reste complexe à évaluer et mesurer. Néanmoins, il est bien établit que l’exposition aux UV, radon, amiante ou encore aux poussières de bois favorise la survenue de cancers. Aujourd’hui, on estime qu’entre 5 et 10 % des cancers sont dus à des facteurs environnementaux.