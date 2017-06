Un effet bénéfique à court terme

Les professionnels de santé devraient tirer les conséquences de ces travaux, estime le Pr Hans-Christoph Diener, de l’université de Duisbourg-Essen (Allemagne). « Le rapport bénéfice-risque d’un traitement par antiplaquettaire à long terme devrait être réévalué tous les trois à cinq ans chez les patients de plus de 75 ans », écrit-il dans un commentaire associé à l’étude. Ces travaux concluent que les plus âgés sont 10 fois plus à risque de décès.

C’est en fait sur le court terme que les promesses de l’aspirine se confirment, conformément aux études cliniques. Ce qui devrait pousser les médecins à réfléchir régulièrement à leur approche. D’autant que les autres antiagrégants ne présentent pas les mêmes risques.







Associer à l'aspirine des médicaments anti-reflux œsophagien (IPP) pourrait être une solution. Ces traitements ont, en effet, la capacité de réduire de 70-90 % le risque d’hémorragie digestive.

Rien d’étonnant à cela : l’aspirine inhibe certaines protéines, ce qui réduit la qualité du mucus. Les muqueuses gastriques sont alors plus sensibles aux attaques acides. Les IPP limitent cet effet.





Un traitement sous-utilisé

« Les IPP sont sous-utilisés chez les personnes sous traitement antiplaquettaire, sans doute parce que les conséquences des hémorragies sont sous-estimées chez les patients âgés traités par aspirine », déplore Hans-Christoph Diener.

De fait, seul un quart des patients de l’étude étaient sous IPP. Ce qui devrait évoluer, au vu des résultats de ces travaux. « Ces nouvelles données devraient rassurer sur les bénéfices des IPP chez les personnes âgées », tranche le Pr Rothwell. Pour autant, interrompre ou commencer un traitement n’est pas recommandé sans en parler à un professionnel de santé.