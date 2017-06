Aspirine : des risques à long terme pour les plus de 75 ans

Faible dose quotidienne

L’aspirine en prévention secondaire est plus risquée qu’attendu. Chez les plus de 75 ans, le risque élevé d’hémorragie intestinale remet en cause son utilisation.

