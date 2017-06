Des filtres successifs

Mais l’objectif n’est pas de récupérer toutes les données proposées par le site. Des filtres successifs sont posés, qui précisent de plus en plus l’information à récupérer. « Le volume est beaucoup trop important pour envisager une manipulation brute », avance Patrick Ruch. Une fois les filtres juxtaposés, la masse d’information est plus raisonnable. Une vérification manuelle est même envisageable.

Mais Kap Code a poussé l’analyse plus loin, en faisant appel à des algorithmes auto-apprenants. « Une fois qu’on a établi un couple entre un médicament et un concept médical, le système estime si le concept médical est un effet indésirable ou non », résume Stéphane Schück. C’est un peu la même philosophie que les logiciels de suivi des épidémies, déjà utilisés depuis longtemps.

Et les applications de ces dispositifs sont multiples. Non seulement il est possible de détecter des effets secondaires connus, mais il est aussi envisageable d’en repérer de nouveaux.





Détecter des signes inconnus

Par exemple, « la fréquence des interactions médicamenteuses n’est jamais signalée dans les rapports officiels, et ces informations ne sont pas examinées lors des essais cliniques », illustre Patrick Ruch. Grâce aux algorithmes, ces informations peuvent être identifiées et distinguées d’un effet indésirable plus classique. En vie réelle, de tels témoignages peuvent influencer fortement les pratiques.

Stéphane Schück espère encore plus de son outil : repérer des symptômes jusqu’ici inconnus et mettre en place une surveillance renforcée. Autrement dit, faire des réseaux sociaux un système d’alerte qui déclenche des enquêtes de pharmacovigilance. Mais cet usage reste peu probable. « Pour avoir travaillé sur le sujet, je le considère comme une source d’information complémentaire, mais pas isolée », tempère Joëlle Micallef, en poste au Centre de pharmacovigilance PACA-Corse.