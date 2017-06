Fatigué mais vivant

Malgré son cancer, Ian Toothill est revenu indemne, mais pas en parfaite santé. « J’ai besoin de me reposer : j’ai perdu 10 % de masse corporelle, j’ai dû faire deux cures d’antibiotiques en plus des défis que m’a imposés mon cancer, a-t-il écrit sur sa page Facebook. Mais je suis toujours là, j’avance. Il y a toujours un moyen… »

Sur sa page Facebook, il a publié un message expliquant qu’il souhaitait « inspirer » des victimes du cancer, en leur montrant qu’il était possible de « se lancer et faire quelque chose de spécial qu’ils avaient toujours voulu faire. Que ce soit terminer un livre qu’ils s’étaient promis d’écrire, apprendre à faire de nouvelles choses, ou faire ce fameux voyage de rêve. »

"Je grimpe pour vous qui souffrez quotidiennement du cancer"

"Je grimpe pour vous, qui avez perdu la bataille, et pour les amis et les familles qui ramassent les morceaux"

"Pour ceux qui ont du mal à faire face et souffrent les nuits, soyez forts et rappelez vous ceci : vous ne perdrez jamais, il y a toujours une issue"

"Et pour les employeurs sans scrupules, les compagnies d'assurance, les banques et les institutions financières qui nous traitent avec mépris, mon message est le suivant : changez, et changez maintenant. Nous sommes là, nous sommes plus forts que vous le pensez, et nous allons gagner."