Exploit de Killian Jornet

Kilian Jornet a atteint le sommet de l'Everest en 26 heures. Un exploit qui n'était pas sans risque. L'oxygène rare peut provoquer de nombreux troubles.

Kilian Jornet est né il y a 29 ans en Espagne, sur la planète Terre. Ses capacités physiques sont pourtant surhumaines. En seulement 26 heures, le sportif a gravi le mont Everest, qui culmine à 8 848 mètres. Le tout sans bouteille d’oxygène ni corde fixe. Un véritable exploit, même pour celui que le monde surnomme « l’ultra-terrestre ».

L’ascension de l’Espagnol est exceptionnelle à plus d’un titre. D’abord, sur les milliers de personnes qui ont atteint le sommet de l’Everest, « une trentaine se sont passées de l’aide de l’oxygène artificielle », selon France Info.





Le mal des montagnes

Au-delà de 3 500 mètres d’altitude, l’oxygène se fait plus rare dans l’air. L’organisme doit alors s’adapter pour continuer d’alimenter les muscles et les organes. Ventilation et rythme cardiaque s’accélèrent. Dans le même temps, le sang s’enrichit en globules rouges et s’épaissit.

Conséquence de cette réaction physiologique, le mal des montagnes peut se manifester. Oedèmes, maux de tête, nausées ou encore perte d’appétit en sont les principaux symptômes. Plus l’ascension est rapide, plus le risque d’en souffrir est élevé. Ce qui rend l’ascension de Kilian Jornet d’autant plus impressionnante.

Mais c’est à partir de 4 000 mètres que son record devient plus risqué. Au-dessus de cette altitude, le risque d’oedèmes pulmonaire ou cérébral est élevé. Il est alors conseillé de ralentir l’ascension. Ce que l’Espagnol n’a pas fait. « Jusqu’à 7 700 m, je me sentais vraiment bien, raconte-t-il sur son blog. Mais j’ai commencé à me sentir barbouillé, probablement à cause d’un virus dans l’estomac. »





La zone de la mort

Pourtant, même après 8 000 mètres, l’ultra-terrestre a continué son défi. Il a franchi ce que les alpinistes appellent « la zone de la mort », où un mal aigu des montagnes risque de survenir.

Malgré ces obstacles, Kilian Jornet a choisi de se compliquer encore un peu la tâche. Au lieu de commencer l’ascension par le versant népalais, il s’est attaqué à la face tibétaine de l’Everest. Pour un alpiniste chevronné, trois à cinq jours sont nécessaires avant d’atteindre le sommet. Avec cet exploit, l’Espagnol boucle son projet Summits of my life qui lui a permis de battre des records de vitesse lors de l’ascension des plus hauts sommets de chaque continent.