Des cours adaptés

Les recommandations sont claires : les patients qui souffrent de SEP sont invités à pratiquer une activité deux à trois fois par semaine. Mais une question demeure dans l’esprit des sondés : laquelle ? Pour 54 % d’entre eux, la mise en place de structures adaptées est nécessaire. Mais presque autant estiment que ce type de service peut être réalisé avec des personnes valides.







L’activité physique doit être plus accessible, estiment les sondés. Ils sont une majorité à fixer deux caps prioritaires pour y parvenir. D’abord, former les professionnels du sport aux maladies chroniques. Ensuite, proposer des cours adaptés en établissement de soins. Cela semble d’autant plus possible que ces services sont déjà proposés dans d’autres pathologies.





Pas de financement

Du côté des sports à privilégier, les Français plaident plutôt pour des approches douces. Natation, marche à pied ou encore gym sont à privilégier. Ils ont en partie raison. Les sports plus violents doivent être adaptés aux pathologies.

A l’heure où le sport sur ordonnance est officiellement lancé, les sondés hésitent sur la prise en charge de cette activité physique. 55 % admettent ignorer si un financement est possible. A l’heure actuelle, l’exercice n’est pas considéré comme un soin. Le patient doit donc payer de sa propre poche.







(1) Sondage réalisé par l’institut Ipsos pour Merck auprès de 1 000 personnes représentatives de la population française.