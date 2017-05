Course féminine

La Ligue contre le cancer perd les dons de La Strasbourgeoise

La Ligue contre le cancer du Bas-Rhin ne recevra pas les recettes de la course La Strasbourgeoise. Les organisateurs ont choisi de ménager le laboratoire Lilly.

La lutte contre le prix excessif des médicaments a coûté cher à la Ligue contre le cancer. Plus précisément à son antenne du Bas-Rhin. Chaque année, la course La Strasbourgeoise reverse une partie de ses bénéfices à l’association. Mais pas en 2017. Les organisateurs ont décidé de reporter les dons à un autre institut, selon les médias locaux et l’AFP.





Une campagne choc

C’est bien la campagne nationale de la Ligue qui est responsable de ce choix. En effet, le laboratoire Lilly est l’un des principaux financeurs de la course, via sa fondation. Elle contribue à l’événement à hauteur de 40 000 euros, sur les 320 000 nécessaires chaque année, selon l’AFP.

Or, Lilly n’a pas vraiment goûté l’affiche mise au point par l’association de lutte contre le cancer. Il faut dire que la critique est amère : l’illustration met en scène deux financiers qui font le point sur leurs portefeuilles. L’un se félicite d’avoir investir dans « le business » des médicaments innovants.

On parle beaucoup de la #LoiTravail mais très peu de #CancersChersMédicaments et de la santé https://t.co/au0aUXVpVU pic.twitter.com/WXj3DJ5vjJ — la Ligue vs. cancer (@laliguecancer) 25 avril 2016

Face aux tensions, l’organisateur de La Strasbourgeoise a choisi de ménager son premier financeur. Les bénéfices de la course 2017 seront donc versés à l’Institut régional contre le cancer de Strasbourg (Bas-Rhin). Un choix lourd de conséquences pour la Ligue : en 2016, ces dons représentaient 67 000 euros.