La nécessaire revalorisation

Mais En Marche ! ne s’arrête pas là. Le programme présidentiel évoque, en outre, une évolution de la formation des professions de santé, afin d’harmoniser les pratiques et faciliter la coordination des soins. L’e-santé ne sera pas non plus oubliée. Les infirmiers veulent prendre part à son développement, ce qui est vu d’un bon œil par le nouveau président.

Pour bien faire, la nomenclature doit aussi évoluer. En Marche ! s’est ainsi engagé, à travers son champion, à modifier la codification des actes. L’objectif est clair : faire progresser la rémunération des infirmiers libéraux et valoriser leur participation aux actes de prévention. C’est, en effet, une plainte récurrente au sein du corps infirmier. Il ne se sent pas considéré à sa juste valeur, y compris sur le plan financier.

La profession infirmière ne se contentera pas de mesurettes dans ce domaine. La décision de la ministre de la Santé Marisol Touraine de revaloriser la prime de nuit des infirmiers a été vivement critiquée. Et pour cause : elle n’est élevée que de 1,50 euro net pour 10 heures de travail… soit 15 centimes de l’heure. De quoi irriter les plus calmes.

Retrouvez l'émission l'Invité Santé de Pourquoidocteur

avec Karim Mameri (Ordre national des infirmiers)

diffusée le 9 février 2017