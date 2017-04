Neurosciences

Chagrin d'amour : la douleur atténuée par un placebo

Un chagrin d'amour provoque une douleur bien réelle dans le cerveau. Mais elle peut être soulagée efficacement par un simple placebo.

« Un chagrin d’amour ne dure que jusqu’au prochain amour », disait Pierre Perret. Submergé par la douleur et les larmes, il est bien souvent difficile d’entendre cette phrase. Et pourtant elle dit vrai. Pour rebondir après une séparation, se dire que l’on fait tout ce qu’il faut pour aller de l’avant permet de guérir son cœur brisé. Dans Journal of neuroscience des chercheurs de l’université du Colorado expliquent que cette capacité de persuasion impacte les régions cérébrales impliquées dans la régulation des émotions et la perception de la douleur.

« La séparation est l’une des expériences émotionnelles les plus négatives que puisse ressentir un être humain, et elle peut être un déclencheur de pathologies psychologiques comme la dépression, explique Leonie Koban, co-auteure des travaux. Dans notre étude, nous avons montré que l’effet placebo peut réduire cette douleur ».



Une douleur bien réelle

Les neuroscientifiques sont parvenus à montrer ce puissant effet placebo en observant un groupe de 40 volontaires récemment séparés. Ils leur ont demandé de d'apporter une photo de leur ancien partenaire ainsi qu’un bon ami à eux afin d’analyser leur activité cérébrale générée par le visionnage de ces photos.

Installés dans l’IRM, les participants ont dû se rappeler de leur rupture tout en regardant le visage de leur ex, puis celle de leur proche. Un test contrôle a également été réalisé afin de visualiser la zone de la douleur dans leur cerveau. Pour cela les chercheurs ont appliqué un objet chaud sur leurs bras. Les volontaires ont ensuite été invités à mesurer leurs émotions sur une échelle de 1 (tout va mal) à 5 (tout va pour le mieux).