A Lille

La justice se prononce sur un avortement commis par erreur

Une femme a reçu un médicament abortif alors qu'elle venait pour un cerclage utérin. Une erreur médicale jugée par le tribunal de Lille.

En 2011, Zahra E., enceinte de 4 mois se rend à la clinique Saint-Vincent-de-Paul de Lille (Hauts-de-France) pour subir un cerclage utérin, une intervention visant à prévenir un accouchement prématuré. Mais avant l’opération une stagiaire sage-femme lui donne par erreur un médicament abortif. Ce produit était en fait destiné à sa voisine de chambre.

Six ans plus tard, la direction de l’établissement, la stagiaire et une infirmière sont poursuivies pour blessure involontaire. Leur responsabilité est examinée par le tribunal correctionnel de Lille depuis ce mercredi 26 avril.

Dans les colonnes de l’Express, Zahra explique ne pas en vouloir à la sage femme. Elle souhaite simplement comprendre comment ces erreurs irréparables ont pu arriver. « On ne peut pas mettre une femme qui veut avorter à côté d'une femme qui souhaite garder son enfant à tout prix. C'est trop difficile pour l'une comme pour l'autre », juge-t-elle.