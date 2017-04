Une cellule psychologique mise en place

Les parents des nouveau-nés ont été accueillis et pris en charge par les équipes médicales. Un dispositif d’accompagnement et de soutien psychologique leur est également ouvert, a indiqué le CHRU de Nancy. « Nous nous associons à la douleur des parents et leur présentons nos plus sincères condoléances, ainsi qu’à leurs proches. Profondément choqués, nous nous tenons prioritairement à la disposition des familles pour répondre à leurs légitimes interrogations », écrit l’hôpital.

Une cellule psychologique est aussi mise en place pour les professionnels de l’unité de réanimation néonatale qui « sont sous le coup d’une profonde émotion ».