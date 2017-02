Hyperactivité

Trouble de l’attention : cinq régions du cerveau impliquées

Le trouble du déficit de l’attention (TDAH) est visible à l’IRM. Le cerveau des personnes qui en souffrent est sous-développé dans cinq régions liées aux émotions.

Dans l’imaginaire collectif, ce trouble est associé à une hyperactivité et à la Ritaline pour la calmer. Le trouble du déficit de l’attention (TDAH) serait en fait la conséquence d’une anomalie du cerveau. Plusieurs régions de l’organe sont sous-développées. C’est ce que montre une large étude menée sur plus de 3 200 personnes et publiée dans le Lancet Psychiatry.

Cinq régions impliquées dans la régulation des émotions et des mouvements volontaires ne présentent pas le même profil chez les patients atteints de TDAH. Le problème est structurel puisque la taille de ces zones est plus petite que la normale. « Ces différences sont minimes - de l’ordre de quelques pourcents, reconnaît le Dr Martine Hoogman, premier auteur de cette étude. Des différences du même type ont été constatées dans d’autres troubles psychiatriques, en particulier le trouble dépressif majeur. »





Redéfinir la maladie

Cet écart s’observe chez l’ensemble des participants qui souffrent de trouble du déficit de l’attention. Mais à l’IRM, les enfants hyperactifs présentent des anomalies nettement plus marquées. Un résultat qui pourrait expliquer pourquoi, à l’âge adulte, un tiers des patients ne souffrent plus des symptômes.

Au vu de ces images cérébrales, les auteurs considèrent que le TDAH devrait être redéfini. Plus qu’un trouble du comportement, il devrait être décrit comme une pathologie cérébrale, qui se caractérise par un retard de développement dans plusieurs régions. Un élément précieux car le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM) peine lui aussi à classer précisément le TDAH.