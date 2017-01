Narcissique mais pas forcément dangereux

La caractérisation des troubles narcissiques (voir encadré ci-dessous) semble en effet bien coller au personnage. Mais il paraît difficile de juger la santé mentale d’une personne en se basant sur ses apparitions publiques. « Ce n’est pas un diagnostic franc au niveau médical, explique à Pourquoidocteur le Pr Antoine Pelissolo, chef du service de psychiatrie de l’hôpital Henri-Mondor de Créteil. Des éléments de profil psychologique sont assez évidents, comme la mégalomanie et l’attirance pour la transgression, mais une pathologie mentale ne peut s’évaluer que directement, et je ne m’aventurerai pas dans un diagnostic à distance. »

Pour le psychiatre français, même si elle était confirmée, une caractérisation narcissique ne suffirait pas à invoquer un état instable et incompatible avec l’exercice du pouvoir. « Les troubles de la personnalité narcissique s’observent chez 10 % de la population, poursuit-il. Ce n’est pas une psychose, et ils ne remettent pas en cause la capacité de jugement des personnes. »



On ne serait donc pas dans le cas d’autres dirigeants du passé, chez lesquels de réelles maladies se sont exprimées et traduites par des conséquences plus sanglantes. « De nombreux dictateurs, comme le Roumain Ceausescu ou sans doute Adolf Hitler, ont souffert de délires paranoïaques ».





Incapable de se concentrer quelques minutes

Donald Trump est-il psychologiquement instable, ou mêle-t-il simplement une dose de narcissisme et une attitude populiste, en dessinant les lignes d’un personnage dans sa quête du pouvoir ? Entre Goldwater rule et secret médical, la réponse semble nous échapper.

Loin des sphères médicales, l’auteur de son best seller Trump : the art of the deal (1985), Tony Schwartz, craint lui aussi sa présidence. Après l’avoir fréquenté pendant un an et demi, il est devenu familier avec « sa personnalité pathologiquement impulsive et égocentrique », et décrit dans le New Yorker un homme « incapable de se concentrer quelques minutes sur un sujet qui ne concerne pas son auto-glorification ». « C’est un menteur pathologique qui arrive à se convaincre lui-même que ce qu’il dit est vrai, ou à moitié vrai, ou, au moins, devrait être vrai ». « S’il pouvait se présenter pour être empereur du monde, il le ferait », conclut-il.