L'Igas saisie

Grippe : 13 décès dans une maison de retraite à Lyon

Treize résidents d’une maison de retraite lyonnaise sont décédés en quelques jours de la grippe. L’Igas a été saisie.

A Lyon, une épidémie de grippe s’est propagée dans une maison de retraite, faisant 13 morts parmi ses résidents. Les personnes sont décédées entre le 23 décembre et le 7 janvier, a annoncé ce samedi la ministre de la Santé qui a saisi l’Inspection générale des affaires sociales (Igas).





Six hospitalisés

Sur 72 personnes ayant contracté la grippe sur cette période dans « l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Korian Berthelot à Lyon », 13 personnes, d’une moyenne d’âge de 91,5 ans, sont décédées et « six sont encore hospitalisées », a précisé le ministère dans un communiqué.

À la demande de Marisol Touraine, l’agence régionale de santé (ARS) Auvergne Rhône-Alpes a lancé vendredi « une mission d’inspection afin de contrôler la mise en œuvre par l’établissement, depuis le début de l’épidémie, des recommandations des autorités sanitaires de lutte contre la grippe ».





Mesures

Dépêché sur place vendredi, le directeur général de la santé (DGS) « a constaté que, à cette date, les mesures de prévention étaient bien mises en place », selon le ministère.

Samedi, « toutes les personnes présentant des symptômes grippaux ont bénéficié d’un examen médical » et « une personne supplémentaire a été hospitalisée » par « mesure de précaution », précise-t-on encore.

Marisol Touraine précise avoir, en outre, demandé à l’Igas d'« analyser les causes à l’origine de cet événement exceptionnel » et de rendre un premier rapport d’étape « sous dix jours ».

« Compte tenu de la sensibilité particulière des personnes âgées de plus de 65 ans au virus grippal », la ministre rappelle « aux directeurs d’établissements accueillant des personnes âgées de prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir l’épidémie ».





Les EHPAD en première ligne

L’épidémie de grippe saisonnière s’est intensifiée la semaine dernière, avec une très forte augmentation des passages aux urgences et des hospitalisations de personnes âgées.

Selon Santé Publique France, au cours des deux dernières semaines de 2016, 65 foyers de grippe ont été déclarés dans des collectivités de personnes âgées. « Ce n’est pas étonnant, expliquait ce vendredi à Pourquoidocteur Bruno Lina, responsable du Centre national de référence de la grippe à Lyon (Rhône). H3N2 est connu pour être responsable d’épidémies dans les EHPAD. Quand ce virus circule majoritairement, on observe toujours une recrudescence dans les collectivités de personnes âgées. »

L’expert avait alors pointé la nécessité de mettre en œuvre des mesures strictes de prévention dans ces établissements. Des mesures qui pourraient avoir été négligées dans certains lieux, au vu des contaminations nombreuses de ces dernières semaines. « Il est très important d’être réactif dès le début de le début de l’épidémie car cela permet de la maîtriser, insistait encore Bruno Lina. On ne subit pas une épidémie sans rien faire, sinon on peut avoir des conséquences en terme de mortalité et de morbidité qui peuvent être très lourdes.»