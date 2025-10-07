Traitement chirurgical du cancer : la dépression, obstacle à la récupération

La santé mentale a un impact sur la santé globale. Dans la revue spécialisée Psychooncology, des chercheurs américains, rattachés à l’université de l’Ohio, démontrent que la dépression non-traitée a des effets négatifs sur la récupération après une chirurgie pour les patients atteints de cancer. "Prendre en compte les besoins en santé mentale des patients atteints de cancer avant une intervention chirurgicale peut accélérer la guérison et réduire le coût du traitement", estiment-ils.

Santé mentale : quel est son impact sur les résultats post-opératoires ?

Pour leurs travaux, les chercheurs ont utilisé une base de données appelée Medicare. Ils ont identifié des patients atteints de cancers colorectal, hépatobiliaire et pancréatique ayant également reçu un diagnostic de dépression 12 mois avant ou après l'annonce de leur cancer. Les scientifiques ont aussi recensé les patients ayant une prescription d'antidépresseurs. Au total, l'étude a rassemblé 32.726 patients, dont 1.731 étaient atteint de dépression. Parmi eux, 1.253 avaient reçu une ordonnance pour des antidépresseurs. Les chercheurs se sont ensuite intéressés aux résultats post-opératoire : complications, séjour à l’hôpital prolongé ou ré-admission, voire décès.

La dépression non-traitée nuit à la récupération post-opératoire

"Les patients souffrant de dépression, traités ou non, présentaient une récupération postopératoire plus difficile et des coûts plus élevés, observent-ils. Cependant, les antidépresseurs ont atténué ces effets." En comparaison aux patients atteints de dépression non-traitée, ceux qui prenaient des antidépresseurs présentaient "de meilleurs résultats, des durées de séjour et de réadmission réduites, et des taux de mortalité plus faibles". Cela diminuait également le coût de la prise en charge.

Diagnostiquer la dépression pour améliorer la récupération après une opération

"Comprendre l'impact des problèmes de santé mentale sur les résultats postopératoires peut contribuer à l'élaboration de plans de traitement holistiques et individualisés, à l'anticipation et à la prévention des complications associées, et, in fine, à l'optimisation des résultats pour les patients", estime Erryk S. Katayama, auteur principal de l’étude. Avec ses collègues, il explique que ces résultats soulignent l'importance du dépistage de la dépression avant une intervention chirurgicale, "afin de pouvoir répondre aux besoins des patients". Les scientifiques alertent également sur l’implications des patients. "Nous demandons à nos patients d'être acteurs de leurs soins, car cela les aide à donner le meilleur d'eux-mêmes et à être au meilleur de leur forme", conclut le Dr Timothy M. Pawlik, co-auteur de l’étude.