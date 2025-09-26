Un traitement contre le VIH pour… 40 dollars : ce que cela peut changer

C’est une nouvelle avancée dans la lutte contre le VIH. D’ici 2027, un nouveau traitement préventif, le lénacapavir injectable, sera disponible dans 120 pays à revenu faible et intermédiaire pour moins de 40 dollars par an, soit environ 34 euros. Unitaid, une organisation internationale en charge de l’achats de médicaments à destination des pays en voie de développement, l’a annoncé dans un communiqué paru le 24 septembre.

Lénacapavir : un médicament innovant bientôt accessible au plus grand nombre

Administré par injection tous les six mois, le traitement prévient l’infection par le VIH, avec un taux d’efficacité de près de 100%. Ce médicament est aujourd’hui commercialisé par le laboratoire Gilead, sous le nom de Yeztugo, pour 28.218 dollars par an. Les associations de lutte contre le sida appelaient à la création de versions génériques, pour rendre cette innovation accessible au plus grand nombre.

En octobre dernier, le laboratoire Gilead a fourni des licences à six fabricants de génériques, dont Dr. Reddy’s Laboritories, une entreprise pharmaceutique basée en Inde. Cette dernière sera en charge de la production des médicaments à destination des 120 pays à revenu faible et intermédiaire, avec le soutien de Unitaid et de la Clinton Health Access Initiative, co-fondée par Bill Clinton. "Cet accord survient moins de deux ans après l’autorisation du produit de Gilead dans les pays à revenu élevé, précise le communiqué. Sans interventions stratégiques de ce type, la mise à disposition de nouveaux médicaments dans les pays à revenu faible et intermédiaire prend souvent une décennie ou plus."

VIH : un médicament qui pourrait transformer la prévention

Comme le rappelle l'Organisation Mondiale de la Santé, environ 630.000 personnes sont décédées de causes liées au VIH et 1,5 million de personnes ont contracté une infection à VIH en 2024. En juillet dernier, l'OMS a annoncé recommander l'utilisation du lénacapavir injectable pour la prévention du VIH. Selon l'organisation, il s'agit d'une "décision stratégique majeure susceptible de transformer en profondeur la riposte mondiale au VIH". Elle rappelle que ce traitement offre une protection très efficace pour les personnes exposées au risque d’infection par le VIH, en particulier celles qui ont du mal à prendre un traitement quotidien, qui sont victimes de stigmatisation ou qui ont des difficultés à accéder aux soins de santé.