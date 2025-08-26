Les dômes de chaleur pourraient déclencher des troubles comportementaux chez les enfants

La pollution atmosphérique est considérée comme l’un des plus grands risques environnementaux pour la santé humaine, selon l’Organisation Mondiale de la Santé. Combinée à de fortes températures, elle créé des dômes de chaleur dans les villes. Dans Environmental Research, des scientifiques indiquent qu’ils pourraient nuire au développement comportemental des enfants.

Quels sont les effets de la pollution et la chaleur sur le développement des enfants ?

Leurs travaux portent sur 256 enfants, suivis de leur naissance jusqu’à leurs 5 ans. "Ce qui rend cette étude unique, c'est que nous pouvons explorer comment les expositions environnementales dès la conception peuvent influencer le développement comportemental des enfants", souligne Sameera Ramjan, qui a participé à l'étude. Au cours de leurs travaux, les chercheurs ont constaté que les enfants dont les mères avaient été exposées à la chaleur et à la pollution atmosphérique pendant la grossesse présentaient des altérations hormonales et des difficultés comportementales accrues à 4 et 5 ans.

Dans les zones les plus polluées, l'exposition à la chaleur lors du premier trimestre de grossesse était associée à des taux élevés de progestérone qui persistaient jusqu'à la petite enfance. "Si la progestérone contribue normalement au bon développement du cerveau, les résultats suggèrent que des variations de son taux pendant les périodes critiques du développement pourraient influencer les comportements à long terme", observent les auteurs. En effet, dès l’âge de 5 ans, ces enfants présentaient des taux accrus d'anxiété, de dépression et de troubles du comportement. Ces effets n’ont pas été observés dans les zones moins polluées. "Ces résultats suggèrent que la pollution pourrait amplifier les effets de l'exposition à la chaleur sur les systèmes biologiques en développement", explique Yoko Nomura, l’autrice principale.

Pollution et chaleur : mieux protéger les femmes enceintes et les enfants

Pour l’équipe de recherche, il est nécessaire de poursuivre les investigations sur les liens entre chaleur, pollution et développement des enfants. "Alors que les chaleurs extrêmes se multiplient et que la qualité de l'air reste préoccupante dans de nombreuses zones urbaines, il devient de plus en plus important de comprendre ces liens", estiment les auteurs. Ils rappellent que les troubles du comportement dans la petite enfance peuvent être des signes avant-coureurs de problèmes de santé mentale plus tard dans la vie et peuvent nuire à la réussite scolaire des enfants. "Identifier les risques environnementaux tôt permet de mieux soutenir les enfants avant que ces difficultés ne se manifestent", alertent-ils.

Le Dr Perry Sheffield, également co-autrice, souligne que ces résultats aident à mieux comprendre les difficultés comportementales de certains enfants qu’elle suit, mais qu’ils ont des implications plus larges. "D'un point de vue de santé publique, ces travaux renforcent l'importance des politiques de santé environnementale qui protègent les femmes enceintes et les enfants en développement, développe-t-elle. La période prénatale représente une période cruciale où les interventions peuvent avoir des effets bénéfiques durables."