Venus Williams en souffre depuis des années : quelle est la gravité du fibrome utérin ?

Les yeux clos, sous assistance respiratoire sur un lit d’hôpital : Venus Williams a publié cette photo d’elle sur son compte Instagram, le 1er août. "Il y a un an jour pour jour, je subissais une opération : une myomectomie ouverte pour retirer des fibromes et un gros adénomyome focal", confie la joueuse de tennis, ancienne numéro 1 mondiale. À l’issue du mois d’information sur le fibrome, organisé en juillet aux États-Unis, elle souligne qu’il peut y avoir des "fins heureuses", tout en retraçant son parcours difficile.

Qu’est-ce qu’un fibrome utérin ?

"Les fibromes utérins sont des tumeurs bénignes développées à partir du muscle de l’utérus, précise l’Assurance Maladie. Cette affection fréquente chez la femme jeune est liée à des facteurs favorisants comme l’hérédité ou l’importance des sécrétions hormonales (œstrogènes)." Dans 70 % des cas, plusieurs fibromes se développent en même temps. Ils concerneraient une femme sur trois entre 30 et 50 ans.

Saignements, douleurs, infertilité : le fibrome, une maladie handicapante

"On m’a dit que j’étais inopérable. On m’a dit que j’allais saigner jusqu’à la mort sur la table d’opération. On m’a dit de faire appel à une mère porteuse et d’oublier l’idée de porter mes propres enfants. J’ai été mal diagnostiquée, détaille-t-elle. J’ai été non-soignée pendant des années et des années. (…) J’ai souffert d’anémie sévère, de douleur invalidante, de saignements abondants et de cycles menstruels anormalement fréquents pendant des années."

D’après l’Assurance Maladie, ces tumeurs bénignes peuvent aussi déclencher une constipation, des hémorroïdes, des rapports sexuels douloureux et des envies fréquentes d’uriner. Sans prise en charge, ils peuvent générer des compression de certains organes, une infertilité ou des fausses couches.

Fibrome utérin : quelle est la prise en charge ?

"Actuellement, aucun traitement médical ne fait disparaître définitivement les fibromes de l’utérus", prévient l’Assurance Maladie. Mais certains médicaments peuvent soulager les symptômes : les progestatifs pour diminuer les saignements, les antalgiques pour soulager les douleurs ou les analogues de la gonadolibérine, qui réduisent temporairement le volume des fibromes. Dans d’autres cas, il est nécessaire, comme Venus Williams, de subir une opération. "La chirurgie ( hystérectomie, myomectomie), le traitement de la cavité utérine (endométrectomie), l’embolisation des artères utérines (EAU) ne sont envisagés habituellement qu’après échec du traitement médicamenteux", indique l’Assurance Maladie.

Opération d’un fibrome : des interventions lourdes

Dans le cas de Venus Williams, les médecins ont réalisé une myomectomie : cette opération vise à retirer les fibromes en conservant l’utérus. Généralement, elle engendre une hospitalisation pendant plusieurs jours. Puis, plusieurs mois sont nécessaires pour récupérer totalement et reprendre une activité normale, notamment sportive. Dans son post Instagram, l'Américaine rappelle son plaisir de pouvoir jouer à nouveau au tennis, et "plus en forme que jamais".