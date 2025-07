Viande : les alternatives végétales sont-elles si bonnes pour le cœur ?

L’alimentation végétarienne est bénéfique pour la santé cardiaque. Comme le rappelle l’Institut de Cardiologie de Montréal, plusieurs études ont démontré que le végétarisme est "associé à une diminution de plusieurs facteurs de risque de ces maladies, notamment l’hypertension, le cholestérol total et le cholestérol-LDL, les taux de triglycérides, la glycémie à jeun ainsi que le risque de diabète". Pour autant, toutes les alternatives végétariennes ne se valent pas. Dans un entretien avec Santé Magazine, le diététicien nutritionniste Raphaël Gruman alerte sur certains produits.

Steaks végétaux : des produits ultratransformés mauvais pour le cœur

"Les steaks végétaux industriels sont souvent des aliments ultratransformés, prévient-il. Ils sont composés d’un mélange de légumineuses, de céréales et d’un cocktail d’additifs (texturants, émulsifiants, colorants, conservateurs…) destinés à reproduire le goût et la texture de la viande." Par ailleurs, une fois broyées et transformées, les céréales et légumineuses qu’ils contiennent perdent de leur intérêt nutritionnel. "Sur le plan cardiovasculaire, consommer ce type d’aliments quotidiennement n’est pas forcément meilleur qu’un steak de bœuf, estime ce spécialiste. Cela peut même entretenir une inflammation chronique de bas grade." Le Dr Martin Juneau, directeur de l’Observation de la prévention de l’Institut de Cardiologie de Montréal, partage ce constat dans un article, publié sur le site de l’Observatoire. "Ce n’est pas parce qu’on élimine la viande qu’on mange nécessairement bien, alerte-t-il. Un végétalien qui se nourrit principalement de féculents (frites, pâtes alimentaires, pâtisseries) ou de produits industriels qui imitent les produits à base de viande (saucisses au tofu, etc.) n’aura évidemment pas une alimentation optimale."

Végétarisme : privilégier le fait-maison aux produits industriels

Selon lui, le végétarisme doit être perçu comme un régime d’inclusion, des légumes et légumineuses, et pas seulement d’exclusion de la viande. "Par exemple, on peut faire des galettes en mélangeant des lentilles, des courgettes râpées, un œuf, un peu de farine et des herbes fraîches. C’est simple, économique et bien meilleur – sur tous les plans – que les steaks végétaux industriels !", conseille Raphaël Gruman. De manière générale, il faut privilégier les aliments bruts, comme les lentilles, les pois chiches, le tofu ou le tempeh. "La viande rouge reste une bonne source de protéines, de fer et de vitamine B12", précise-t-il. Mais là encore, tous les produits ne se valent pas. "Attention aux steaks 'premier prix' souvent trop gras, précise-t-il. Mieux vaut en manger moins… mais de meilleure qualité !"