Santé cardiaque : 6 façons simples de l'améliorer

L'ESSENTIEL Les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde et la deuxième en France.

La sédentarité, l'abus d'alcool, la malbouffe, l'obésité et le tabagisme constituent des facteurs de risque.

Il existe des astuces simples à intégrer à son quotidien pour booster sa santé cardiaque.

Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de décès dans le monde et la seconde en France. En modifiant votre mode de vie afin d’écarter les facteurs de risque tels que la sédentarité, l’abus d’alcool, la malbouffe, l’obésité ou encore le tabagisme, la plupart d’entre-elles pourraient être évitées.

Certains gestes, bons pour le cœur, pourraient être simples à mettre en place au quotidien. Le cardiologue Dr Kaustubh Dabhadkar a confié à BestLife six façons, dont certaines sont étonnantes, de faire du bien à son coeur.

Faire un vrai petit-déjeuner

Pour avoir une bonne santé cardiovasculaire, il faut opter pour une alimentation variée et équilibrée. Les fruits et les légumes, sans oublier les céréales complètes, sont excellents pour le coeur. En revanche, il vaut mieux éviter la viande rouge et les plats cuisinés, riches en graisses, et privilégier d'autres sources de protéines (noix, soja, viande blanche…) ainsi que les plats faits maison qui seront moins salés. La junk food (friture, hamburger, sodas…) est à bannir car elle favorise l’inflammation et le cholestérol. Pour éviter les tentations : "Prenez votre petit-déjeuner, dit le Dr Dabhadkar. C'est le repas le plus important de la journée et ça permet de tenir. Je suis plus susceptible de manger de la malbouffe si je saute le petit-déjeuner."

Rire fréquemment

Rire est un moyen simple, et agréable, de faire du bien à votre cœur. De nombreuses études ont détaillé les vertus du rire. Il permet de lutter contre le stress en réduisant la production de cortisol, en stabilisant le rythme cardiaque et en diminuant la pression artérielle. Les bienfaits du rire vont d'ailleurs au-delà de la santé cardiovasculaire. Il permet d'augmenter la quantité d’air ventilée et améliore l’oxygénation du sang. Il est aussi excellent pour le système immunitaire, le sommeil, la digestion, les tensions ou même la libido.

Tenir un journal

Le spécialiste américain propose également d'écrire un journal. Une étude de l’université de Cambridge réalisée en 2005, a révélé que les personnes qui écrivent entre 15 et 20 min de 3 à 5 fois par semaine sont moins stressées que les autres. Moins de tensions et d'anxiété est favorable au cœur.

Pratiquer une activité physique régulièrement

Etre actif aide votre cœur à conserver sa bonne santé. Cependant, il n’est pas nécessaire de passer vos journées à la salle de sport. "Même 20 à 30 minutes d'exercice modéré chaque jour réduisent le risque futur de maladie cardiaque", déclare le Dr Dabhadkar.

Et si vous pratiquez le matin, c'est encore mieux. Selon un article, paru dans The European Journal of Preventative Cardiology en 2022, les personnes qui font de l'exercice le matin sont 16 % moins susceptibles de souffrir de maladie coronarienne tandis que les risques d’AVC diminuent de 17 %.

Eviter le stress

"Le stress joue un rôle essentiel dans les maladies liées au mode de vie (hypertension artérielle, diabète, obésité)", précise le cardiologue. Or, ces pathologies favorisent les atteintes cardiovasculaires comme l'infarctus ou les AVC. "La méditation aide à gérer le stress", ajoute l’expert.

Ne pas fumer

Le tabac et aussi le tabagisme passif sont néfastes pour le cœur. "Le tabagisme nuit à presque tous les organes de votre corps, y compris votre cœur", expose l'American Lung Association sur son site internet. "Fumer peut provoquer des blocages et un rétrécissement de vos artères, ce qui signifie moins de sang et d'oxygène dans votre cœur", ajoute l'organisation.