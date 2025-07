VIH : l’Europe autorise à son tour un nouveau traitement préventif

C’est une nouvelle étape dans la lutte contre le VIH. Vendredi 25 juillet, l’Agence européenne des médicaments a émis un avis positif concernant l’autorisation de mise sur le marché d’un nouveau traitement. Le Yeytuo est un médicament préventif, utilisé dans le cadre de la "prophylaxie pré-exposition" ou PrEP, déjà autorisé aux États-Unis.

VIH : un nouveau traitement administré deux fois par an

Cette catégorie de traitements est destinée aux personnes non-infectées par le virus, mais à risque. "La PrEP est une pierre angulaire des efforts de lutte contre le VIH en Europe et dans le monde et est très efficace pour prévenir les infections si elle est prise comme prescrite", rappelle l’Agence. Actuellement, les médicaments autorisés dans l’Union européenne doivent être pris quotidiennement. "Yeytuo facilitera l'absorption et l'observance de la PrEP car il ne doit être administré que deux fois par an par une injection sous-cutanée", annonce-t-elle.

PrEP : comment fonctionne le Yeytuo ?

Le médicament contient notamment la molécule lenacapavir : elle se lie aux protéines qui forment la couche externe du VIH, ce qui bloque certaines étapes de développement et empêche la réplication du virus dans l’organisme, et donc l’infection. "Il est à noter que deux comprimés de Yeytuo les deux premiers jours sont nécessaires au début du traitement, après quoi le médicament est administré par injection tous les six mois", précise l’Agence européenne des médicaments. Lors des essais, le médicament a montré son intérêt thérapeutique, à la fois par son efficacité mais aussi par son acceptabilité par les participants. "Dans les deux études, les participants qui ont reçu Yeytuo ont montré une plus grande adhésion à leur traitement que les participants qui ont reçu Truvada (le traitement de PrEP qui doit être pris quotidiennement ndlr)."

VIH : un nouveau traitement qui pourrait "tout changer"

À France Info, Marc Dixneuf, directeur général de AIDES a confié son enthousiasme face à la décision de l’Agence européenne des médicaments. "Cela peut tout changer en France, en Europe et au niveau mondial, a-t-il déclaré (…).C'est une bonne nouvelle car c'est un traitement qui peut vraiment changer les choses contre l'épidémie de VIH. (…) Cette épidémie qui se développe, qui est extrêmement dynamique, sera terminée avec ce type de traitement là". D’après l’Organisation Mondiale de la Santé, 1,3 millions de personnes ont été infectées par le VIH l’année dernière, dont 650.000 en Afrique et 160.000 en Europe.