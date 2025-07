Appelons un vagin... un vagin !

Le corps féminin reste encore un grand mystère pour beaucoup. Même pour celles qui le portent ! On parle de « là en bas » ou d’« entre les jambes », comme si dire « vagin » allait déclencher une alarme. Résultat : on finit par ne pas vraiment savoir comment cette partie fo nctionne, comment en prendre soin, ni même comment en parler.

Et c’est bien là que le bât blesse : comment prendre soin de quelque chose que l’on ne connaît pas ?

C’est quoi vraiment un vagin ?!

Le vagin, ce n’est pas tout ce qu’il y a « en bas ». C’est un canal musculaire ultra-souple qui relie le col de l’utérus à l’extérieur du corps. Il laisse passer le sang des règles, un tampon, une coupe menstruelle, et même un bébé. Il peut s’étirer jusqu’à 200 % de sa taille d’origine. Il est aussi naturellement acide, un environnement parfait pour maintenir un équilibre sain.

Mais voilà, malgré toutes ces merveilles, on ne l’étudie pas assez, on n’en parle pas assez, et surtout... on ne l’écoute pas assez.

Le sondage a aussi montré que plus de la moitié des femmes se sentent mal informées sur leur anatomie. Beaucoup regrettent de ne pas comprendre comment fonctionne leur cycle, à quel moment elles sont les plus fertiles, ou même ce qu’est la ménopause (indice : ce n’est pas juste avoir 40 ans !).

Et ce manque d’info a un vrai impact : une femme sur deux dit ne pas oser poser les bonnes questions chez le médecin. Alors que le corps, lui, essaie de nous parler au quotidien.

Consultez notre ouvrage vidéo numérique, seule une création de compte est requise pour y accéder.

Point G et périnée : le lien sacré

Le point G ? Il se trouve quelque part à l’intérieur du vagin, vers l’avant, à environ 5 à 7 cm de l’entrée. Pour certaines, le stimuler, c’est waouh. Pour d’autres, bof. Chaque corps est différent, il n’y a pas de mode d’emploi universel. Ce qui compte, c’est d’explorer, de se poser des questions, de découvrir ce qui fait du bien — ou non.

Et pendant qu’on y est, pensons aussi au périnée : ces muscles discrets mais essentiels qui soutiennent l’utérus, la vessie et les intestins. Un périnée bien tonique = plus de confort, moins de fuites, et... des orgasmes plus puissants. Merci les exercices de Kegel !

Santé intime : parlons-en librement

On dédramatise, on s’éduque, on ose poser des questions, on appelle les choses par leur nom. Le vagin n’a rien de honteux. Il est puissant, il est vivant, il est fascinant. Et il mérite toute notre attention, notre respect… et même un peu d’admiration.

Il est temps de briser les tabous, de reprendre le pouvoir sur notre santé intime et de célébrer notre corps pour tout ce qu’il est capable de faire.

Et si on commençait, tout simplement, par appeler un vagin… un vagin ?