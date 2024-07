Vulvodynie : comprendre la «dépression du vagin»

L'ESSENTIEL 7 à 10% des femmes en France sont touchées par la vulvodynie.

Le diagnostic repose sur l'écoute attentive des symptômes décrits par la patiente et sur un examen gynécologique approfondi.

Il n'existe pas de traitement curatif de la vulvodynie, mais des traitements permettent de soulager les symptômes et d'améliorer la qualité de vie des patientes.

Cette maladie, qui touche environ 7 à 10 % des femmes en France, reste encore méconnue du grand public et même des professionnels de santé.

Symptômes : une douleur intense et des répercussions sur la vie

La vulvodynie se manifeste par une douleur intense, souvent brûlante ou piquante, au niveau de la vulve. Cette douleur peut être permanente ou survenir par crises, et est souvent exacerbée par le contact, que ce soit lors des rapports sexuels, de l'utilisation de tampons, ou même simplement en position assise.

Au-delà de la douleur physique, la vulvodynie peut avoir un impact important sur la vie des femmes atteintes. Les douleurs chroniques peuvent entraîner une baisse de la libido, des difficultés relationnelles, et même un sentiment d'isolement et de dépression.

Causes : des nerfs capricieux

Les causes exactes de la vulvodynie ne sont pas encore entièrement comprises. Cependant, on pense qu'elles seraient liées à une hypersensibilité des nerfs au niveau de la vulve. Divers facteurs peuvent favoriser son apparition, comme le stress, un accouchement difficile, une intervention chirurgicale gynécologique, ou une infection.

Diagnostic et traitement : un parcours parfois difficile

Le diagnostic de la vulvodynie peut être long et complexe, car il n'existe pas de test spécifique. Il repose essentiellement sur l'écoute attentive des symptômes décrits par la patiente et sur un examen gynécologique approfondi.

Le traitement de la vulvodynie est également individualisé et varie selon la sévérité des symptômes et les besoins de la patiente. Il peut inclure des médicaments (antidépresseurs, antiépileptiques), de la physiothérapie, des injections locales, ou encore une psychothérapie.

Ne pas souffrir en silence : l'information et le soutien sont essentiels

La vulvodynie est une maladie réelle et invalidante qui peut grandement altérer la qualité de vie des femmes atteintes. Il est important de ne pas souffrir en silence et de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic et un traitement adaptés.

De nombreuses associations et des groupes de soutien existent également pour accompagner les femmes atteintes de vulvodynie et leur apporter information et soutien.