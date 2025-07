Surdité : des enfants retrouvent l’audition grâce à la thérapie génique

Chaque année, près de 800 nourrissons naissent avec une surdité bilatérale en France, d’après des chiffres de l’Inserm. Ces troubles de l’audition dès la naissance sont généralement d’origine génétique. "Près de 130 gènes impliqués ont déjà été identifiés : leur mutation provoque des anomalies du système auditif qui entraînent le déficit", précise l’organisme. En Suède, des chercheurs ont mis au point une thérapie génique capable de restaurer l’une de ces mutations : des essais ont démontré que cela permet aux enfants de retrouver l’ouïe. Leurs résultats sont présentés dans Nature Medicine.

Surdité congénitale : le rôle du gène OTOF

Pour leurs travaux, ces scientifiques de l’Institut Karolinska, situé en Suède, ont recruté dix patients âgés de 1 à 24 ans, répartis dans cinq hôpitaux chinois, qui ont collaboré à cette étude. Tous les participants étaient atteints d'une forme génétique de surdité ou de déficience auditive sévère causée par des mutations du gène OTOF. "Ces mutations entraînent un déficit en otoferline, une protéine essentielle à la transmission des signaux auditifs de l'oreille au cerveau", précisent les auteurs. Dans leur essai, ils ont testé les effets d’une thérapie génique. Elle consistait à utiliser un virus adéno-associé (VAA) synthétique pour administrer une version fonctionnelle du gène OTOF dans l'oreille interne. Le processus était réalisé par injection, à travers une membrane située à la base de la cochlée, une partie de l’oreille interne.

Une amélioration significative de l'audition grâce à la thérapie génique

"L'effet de la thérapie génique a été rapide et la majorité des patients a recouvré une partie de l'audition après seulement un mois", observent-ils. Lors du suivi de six mois, les chercheurs ont constaté une amélioration auditive considérable chez tous les participants : le volume moyen des sons perceptibles passant de 106 décibels à 52. "Les patients les plus jeunes, notamment ceux âgés de cinq à huit ans, ont mieux répondu au traitement, précisent-ils. L'une des participantes, une fillette de sept ans, a rapidement recouvré la quasi-totalité de son audition et a pu converser quotidiennement avec sa mère quatre mois plus tard." Aucun effet indésirable grave n’a été signalé.

D'autres gènes pourraient devenir une cible thérapeutique

"Il s'agit d'une avancée majeure dans le traitement génétique de la surdité, qui peut changer la vie des enfants et des adultes", considère Maoli Duann, co-autrice de l’étude et enseignante à l’Institut Karolinska. Pour elle, cette thérapie génique ciblant l'OTOF n'est qu'un début. "Avec d'autres chercheurs, nous étendons nos travaux à d'autres gènes plus courants responsables de la surdité, tels que GJB2 et TMC1, développe-t-elle. Ces gènes sont plus complexes à traiter, mais les études animales ont jusqu'à présent donné des résultats prometteurs. Nous sommes convaincus que les patients atteints de différentes formes de surdité génétique pourront un jour bénéficier d'un traitement."

Perte auditive : un essai français confirme l'intérêt de la thérapie génique

Ce ne sont pas les seuls scientifiques à s’intéresser à la thérapie génique pour traiter la surdité. En France, l’entreprise de biotechnologie Sensorion a publié un communiqué sur une thérapie génique ciblant l’audition, le 1er juillet. Appelé SENS-501, le traitement agit également sur le gène OTOF. "Les résultats à trois mois d'un enfant en bas âge traité avec SENS-501 dans la première cohorte attestent d'une amélioration précoce et prometteuse de son audition, indique le communiqué. La deuxième cohorte, évaluant une dose plus élevée du SENS-501, est en cours et le recrutement est sur le point d'être finalisé." Ces travaux sont réalisés avec l’Institut Pasteur et l’Hôpital Necker Enfants Malades.