Poêle en Téflon : des associations portent plainte contre Tefal

Les revêtements des poêles Tefal, du groupe SEB, sont-ils sûrs ? Pour trois associations, la réponse est non. France Nature Environnement, l'Association Citoyenne et Laïque des Consommateurs et Générations ont déposé une plainte devant le Parquet de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. Ils mettent en cause une campagne publicitaire diffusée initialement en 2024. "Nos revêtements antiadhésifs sont reconnus comme étant sûrs", proclamait la publicité.

Revêtement des poêles : pourquoi trois associations portent plainte contre Tefal ?

L’entreprise estime que le composé utilisé, le Polytétrafluoroéthylène ou PTFE, est sûr. "Innocuité, efficacité, et plaisir de cuisiner sans matière grasse : le PTFE a tout pour plaire", annonce la marque sur son site. Or, pour les trois associations, ce matériau n’est pas sans risque. "Tefal, marque du groupe SEB, assure que les revêtements antiadhésifs de ses poêles sont reconnus comme sûrs car contenant du PTFE (polytétrafluoroéthylène) et non des PFOA, d’autres PFAS interdits, développe le communiqué. Elle omet de mentionner le risque de rejets dans l’environnement de substances en raison de l’utilisation de PTFE, tout au long du cycle de vie des produits ainsi que les risques sur la santé lors de l’utilisation des poêles de la marque."

D’après ces associations, le PTFE peut générer des PFAS soit lors de sa production, sa destruction ou son recyclage. "Il en va de même lors de son utilisation, de sorte que l’innocuité des produits n’est pas démontrée", alerte le texte.

PTFE : quels sont les risques reconnus ?

Le Centre international de recherche sur le cancer a classé le matériau parmi les substances "inclassables quant à leur cancérogénicité pour l’homme" en raison de données insuffisantes. La dernière évaluation a été réalisée en 1999. "Enfin, l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments ndlr) alerte en 2018 et 2020 sur le fait que les revêtements en PTFE peuvent relarguer des traces de PFOA lors d’un usage usuel. Rappelons que le PFOA est une substance classée comme «cancérogène pour l’homme” (Groupe 1) en 2023, développent les trois associations. Même si le PFOA a été retiré du processus de fabrication depuis, il a été remplacé par d’autres PFAS et il est donc abusif d’affirmer que l’EFSA reconnait le PTFE comme un matériau ne présentant pas de danger pour la santé humaine." Pour l’heure, il n’y aucun consensus scientifique concernant les dangers du PTFE.

PFAS : une loi pour les interdire en France

Cette plainte fait écho à la loi votée au printemps 2025 en France : à partir du 1er janvier 2026, les PFAS seront progressivement interdits en France. Ces substances per- et polyfluoroalkylées ne pourront plus être utilisées dans les cosmétiques, vêtements et chaussures, puis à partir de 2030, dans les textiles en général. "Les ustensiles de cuisine ont été retirés de la proposition de loi, souligne Anne Roques, juriste de France Nature Environnement dans le communiqué. Les PFAS, en dépit des dangers qu’ils représentent et alors même qu’il existe depuis de nombreuses années des alternatives, pourront continuer à polluer nos ustensiles. Il est inadmissible de communiquer de cette manière alors que la santé des populations, particulièrement des travailleuses et travailleurs, et de l’environnement est en jeu. Tefal doit rendre compte et être sanctionné."