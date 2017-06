A en croire le gynécologue, ce geste – qui consiste à appuyer sur le ventre de la femme pour accélérer l’expulsion du bébé – n’est plus pratiqué. « Si vous connaissez un seul gynécologue qui a pratiqué l’expression abdominale, je l’appellerai personnellement pour lui dire de ne plus le faire, explique-t-il. Mais vous serez en échec, Madame, car vous n’en trouverez pas. » Des propos catégoriques à peine tempérés par la suite de l’entretien.

Angélisme ou refus d’accepter la réalité ? Les réactions sont partagées autour des dernières déclarations du nouveau président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF). Le Pr Israël Nisand est au cœur d’une vive polémique sur l’expression abdominale. En cause, son interview accordée au magazine Elle sur les violences obstétricales.

Sur demande du gynéco

L’acte semble être plus fréquent chez les femmes qui accouchent pour la première fois. Elles sont 33 % à déclarer une expression abdominale. Plus inquiétant : le consentement n’est que rarement recueilli avant le geste. Il n’a été demandé qu’à 20 % des femmes. « Dans les faits, il n’y a pratiquement pas de plainte portant sur l’absence de consentement, déplore Israël Nisand. Il faut qu’elles le fassent davantage. »

Un élément pourrait abonder dans le sens du président du CNGOF. Les témoignages mettent principalement en cause les sages-femmes. D’après une thèse menée par une étudiante en maïeutique, la quasi totalité des praticiennes connaît les recommandations officielles.

Malgré ces connaissances, 72 % des sages-femmes interrogées dans le cadre de ces travaux rapportent pratiquer l’expression abdominale. 5 indications sont enseignées au cours de la formation. L’une d’entre elles domine nettement. 61 % des sages-femmes pratiqueraient l’expression abdominale sur la demande du gynécologue.







Source : Thèse de Pauline Denni





Un geste à abandonner

Les recommandations officielles ne laissent pourtant aucun doute sur le sujet : rien ne justifie le geste. Depuis 2007, la Haute Autorité de santé est claire. Il n’existe « aucune indication validée » de cette pratique qui n’est « ni enseignée, ni codifiée, ni évaluée ». L’institution admet tout de même que le geste est « d’usage courant » et qu’il doit être abandonné.

Un message qui devrait être rappelé à l’occasion d’une nouvelle recommandation en cours d’élaboration. Prévue pour l’automne 2017, elle rappelle les bonnes pratiques relatives à la « prise en charge de l’accouchement normal ». Et selon la HAS, contactée par Pourquoidocteur, les règles de l’expression abdominale feront l’objet d’une piqûre de rappel.

Interdire la pratique est d’autant plus justifié que les conséquences physiques et psychologiques sont lourdes. Au-delà du stress induit par ce geste, les parturientes souffrent de douleurs abdominales prolongées et d’ecchymoses. Dans des cas plus rares, elles peuvent présenter des fractures, des lésions périnéales et même, exceptionnellement des ruptures organiques. Un vécu traumatique qu’on retrouve dans les témoignages recueillis par le Ciane.