Boissons énergisantes : l'alerte des experts

Partout dans le monde, les mises en garde se multiplient : les boissons énergisantes contenant ou non de la caféine présentent des risques pour les jeunes. Cette fois, c’est la Société canadienne de pédiatrie (SCP) qui alerte sur les dangers : obésité, mauvaise santé buccale, anxiété, troubles du sommeil et du comportement, la liste des effets indésirables est longue, rapporte Radio Canada.



« Les boissons énergisantes sont au mieux inutiles et au pire, dangereuses, affirme le Dr Catherine Pound, l’une des auteurs du document de la SCP. Les médecins devraient informer leurs patients et les familles du potentiel de risques et d’effets indésirables de ces boissons, et devraient vérifier régulièrement si elles sont consommées ».

Une consommation régulière et importante peut même conduire à des problèmes cardiaques, certains pouvant entraîner la mort.



Dans leurs recommandations, les spécialistes canadiens distinguent deux types de produits. Avec un mélange de sucre et d’électrolytes, les boissons pour sportifs maintiennent l’hydratation lors d’activités physiques intenses.

Les BEC sont des boissons énergisantes contenant de la caféine, de la taurine et de grandes quantités de sucre. Une portion de 237 ml de BEC, explique le media canadien, peut contenir 10 petites cuillères de sucre. Le but est de stimuler l’énergie, d’augmenter la concentration et de réduire la fatigue.



Cette boisson est particulièrement prisée des étudiants, surtout en période de révision des examens. Mélangée à l’alcool, le cocktail devient détonant. Il altère les facultés qui permettent d’apprécier le danger et donc augmente la probabilité de s’exposer à des risques de tous ordres : conduite automobile, recours à des drogues dures, etc…



Alors que le marché de ces boissons explose, les pédiatres demandent aux autorités de durcir la législation pour protéger les jeunes.