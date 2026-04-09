Que sait-on sur Cicada, ce nouveau variant de la Covid-19 ?

L'ESSENTIEL Le variant BA.3.2 a été repéré dans plus de 20 pays dont l'Allemagne et les Pays-Bas.

Il a été surnommé Cicada, qui signifie cigale en anglais.

Cette souche compte de nombreuses mutations.

Si la Covid-19 n’inquiète plus autant qu’avant, son variant BA 3.2 monte en puissance. En février dernier, il a été repéré dans 23 pays et représentait 30 % des cas covid détectés en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. S’il n’est pas plus virulent que les autres souches, ses nombreuses mutations inquiètent les experts.

Souche Covid Cicada : un sous-variant d’Omicron avec de nombreuses mutations

Le variant BA 3.2, identifié en novembre 2024 a été surnommé Cicada (cigale en français). La raison ? Comme l’insecte dont les larves restent enfuient une dizaine d'années sous la terre, il passe inaperçu pendant plusieurs années avant de surgir soudainement.

"Il semble se comporter de manière très similaire à ce que nous avons vu", explique le Dr Carl Fichtenbaum de l'Université de Cincinnati dans un article de son établissement. "Les gens ont des symptômes de rhume – mal de gorge, peut-être un peu de fièvre, quelques douleurs, vous pourriez avoir une toux ou un essoufflement. Donc, si vous êtes en bonne santé, il s'agit probablement d'une maladie pseudo-grippale légère à modérée." Toutefois, comme les autres virus, il représente un risque pour les personnes fragiles et à risque.

Ce virus se distingue par son grand nombre de mutations. Cinquante-trois modifications de sa protéine Spike ont été identifiées par rapport au variant Omicron et près de 70 par rapport au SARS-CoV-2 originel. Ce qui peut soulever des questions en termes d’immunité et d’efficacité des vaccins. Mais les professionnels de santé se montrent rassurants. "Pour le moment, grâce à l’immunité acquise et à la vaccination antérieure, nous ne constatons aucun signe d’augmentation des hospitalisations et des décès", a expliqué à CNN le Dr Tulio de Oliveira, directeur du Centre de réponse et d’innovation aux épidémies qui est affilié à l’université de Stellenbosch (Afrique du Sud). Un avis partagé par le Dr Fichtenbaum : "parce qu'il fait toujours partie de la famille omicron, il y a une certaine efficacité partielle pour le vaccin", a-t-il souligné.

Une variante qui peut devenir dominante

"Il y a de fortes chances que BA.3.2 devienne la variante dominante, estime Marc Johnson, professeur de microbiologie moléculaire et d’immunologie à la faculté de médecine de l’Université du Missouri aussi interrogé par CNN. Mais ce n’est certainement pas une variante aussi envahissante que beaucoup d’autres que nous avons connue. Je pense que si BA.3.2 était à une mutation de devenir une variante plus agressive, cela se serait déjà produit".

La vigilance reste de mise, notamment avec les enfants qu’il semble infecter davantage. "Non pas les nourrissons, mais les enfants âgés de 3 à 15 ans", a précisé le Dr Tulio de Oliveira.

Covid-19 : la campagne de vaccination de rappel du printemps débutera le 20 avril

La résurgence du variant Cicada rappelle que la Covid-19 n’est pas une maladie disparue. Les personnes à risque doivent rester prudentes. La vaccination reste l’une de leurs meilleures armes pour s’en protéger.

D’ailleurs, la campagne de printemps qui propose une dose de rappel pour les plus fragiles débutera à partir du 20 avril et se tiendra jusqu’au 30 juin. Elle est recommandée pour :

les personnes âgées de 80 ans et plus ;

les patients immunodéprimés, quel que soit leur âge ;

les résidents des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et des unités de soins de longue durée (USLD), quel que soit leur âge ;

toutes les personnes à très haut risque selon chaque situation médicale individuelle et dans le cadre d’une décision médicale.

"Le délai à respecter après la dernière injection vaccinale ou la dernière infection Covid-19 est de 6 mois et ce délai est réduit à 3 mois pour les personnes immunodéprimées et les personnes âgées de 80 ans et plus", précise l’Assurance Maladie. Le vaccin est pris en charge à 100 % et peut être fait par les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les sages-femmes et les étudiants en médecine ou pharmacie.