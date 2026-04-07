Pâques : crise de foie, comment la reconnaître ?

L'ESSENTIEL La crise de foie est due à un excès soit d’alcool, soit de nourriture trop grasse ou trop sucrée.

Les symptômes sont des douleurs ou des brûlures au niveau de l’estomac, des ballonnements, des maux de tête, le hoquet, des nausées ou des vomissements.

En général, les symptômes de la crise de foie disparaissent au bout de quelques heures, au plus tard le lendemain.

Poules, lapins, petits œufs… En ce lundi de Pâques, la tentation est grande de manger tous les chocolats apportés par les cloches. Mais attention à la crise de foie qui guette les gourmands aujourd’hui ! Si vous ressentez des douleurs ou des brûlures au niveau de l’estomac, des ballonnements, des maux de tête, le hoquet, des nausées ou des vomissements, c’est très certainement que vous êtes concernés !

Les excès à l’origine de la crise de foie

Ces symptômes sont en effet les plus courants de la crise de foie. Mais que signifie vraiment cette appellation ? Contrairement à la croyance populaire, il ne s’agit pas d’un problème en lien avec l’organe hépatique. La crise de foie arrive avec l’excès d’alcool ou de nourriture trop grasse ou trop sucrée, comme cela peut être le cas avec les chocolats de Pâques.

Lors de cet apport excessif en alcool, en gras ou en sucre, le foie n’est pas en première ligne. Ce sont plutôt d’autres organes qui s’activent pour digérer ce trop-plein : l’intestin, l’estomac et la vésicule biliaire, une petite poche située sous le foie. En général, les symptômes de la crise de foie disparaissent au bout de quelques heures, au plus tard le lendemain. Si ce n’est pas le cas, il faut consulter rapidement un médecin car cet état peut aussi être lié à d’autres problèmes de santé.

Éviter les médicaments en cas de crise de foie

Quand on est atteint par cet état de mal-être général, la seule chose à faire est de se reposer, bien s’hydrater et manger, si vous avez faim, des plats légers faits maisons comme de la soupe. Mais lorsque les symptômes sont forts, les heures peuvent sembler longues.

Mauvaise nouvelle : les médicaments ne vous aideront pas à traverser ce moment ! En cas de maux de tête liés à l’excès d’alcool, le National Institutes of Health (NIH) déconseille de prendre certains analgésiques, comme le paracétamol, l’aspirine et l’ibuprofène. Ces deux derniers “peuvent augmenter la libération d’acide et irriter la muqueuse de l’estomac”, précise le NIH.

Pour se protéger de cette mauvaise expérience, le mieux est d’agir en amont et de toujours rester raisonnable, en toutes circonstances… Si c’est déjà trop tard pour ce lundi de Pâques, pas de panique ! Prenez une tisane et couchez-vous tôt ce soir. Rien de tel qu’une bonne nuit de sommeil pour récupérer d’un excès de chocolats !