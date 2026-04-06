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Pâques : quels chocolats privilégier pour votre santé ?

Cadmium, additifs, calories, sucres… Plusieurs critères sont à prendre en compte pour choisir ses chocolats de Pâques. 

Pâques : quels chocolats privilégier pour votre santé ? rfranca/iStock
L'ESSENTIEL
  • Le cadmium est un métal toxique pour la santé est classé comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction.
  • Les chocolats contiennent parfois d’importants taux de cadmium, notamment ceux dont le cacao provient d’Amérique latine.
  • En ce qui concerne les additifs, le prix n’est pas un bon indicateur pour choisir ceux qui en contiennent le moins.

Quels chocolats les cloches de Pâques vous auront amenés ? Parmi toutes les marques proposées par les grandes surfaces ou les chocolatiers, elles ne manquent pas de choix. Mais pour la santé, toutes ces sucreries ne se valent pas. Cadmium, additifs, calories… Plusieurs ingrédients sont problématiques. Pour s’y retrouver et opter pour le chocolat le plus sain, l'UFC-Que Choisir a testé une quinzaine de chocolats et a fait une liste des résultats

Attention au cadmium dans les chocolats de Pâques

Le cadmium est l’un des critères évalués. Selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), ce métal toxique pour la santé est classé comme cancérogène, mutagène et toxique pour la reproduction. Les risques sont multiples, même à faible dose : fragilité osseuse et atteintes rénales, sur le neurodéveloppement ou encore le système cardiovasculaire. 

Sous leurs emballages alléchants, les chocolats cachent parfois d’importants taux de cadmium. D’après l’UFC-Que Choisir, ceux dont le cacao provient d’Amérique latine en contiennent le plus. L’un des lots du Lapin au chocolat noir Gaby de Jeff de Bruges est par exemple, pour ce critère, le plus mauvais élève de la liste. En revanche, les six Œufs cœur au lait de Carrefour Esprit de fête se hissent parmi les meilleurs.

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Les additifs font aussi partie des critères évalués. Qu’ils proviennent de grandes surfaces ou de chocolateries, les chocolats de Pâques en contiennent… Parfois trop. Pour choisir ceux qui en sont le moins pourvus, le prix n’est pas un indicateur fiable selon l’association de consommateurs. En effet, l’un des lots Jeff de Bruges était bien moins classé sur ce critère que le Canard au chocolat au lait de Favorina, commercialisé moins cher par Lidl.

Enfin, en ce qui concerne les calories, tous les chocolats se valent à peu près. L’idéal est donc de rester raisonnable, même si les cloches ont été généreuses cette année. Néanmoins, le noir reste moins sucré que celui au lait. En effet, selon le Ciqual, dans 100 grammes de chocolat au lait, il y a 550 kcal et 56,3 grammes de sucres, contre 591 kcal et 17,9 grammes de sucres dans la même quantité de chocolat noir.

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