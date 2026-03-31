Pourquoi le plomb reste un fardeau pour la santé partout dans le monde

L'ESSENTIEL L’exposition au plomb augmente significativement le risque de mortalité cardiovasculaire.

En 2023, elle serait responsable de 3,5 millions de décès dans le monde, selon une nouvelle étude.

De nombreux produits contiennent du plomb, comme certains bijoux, jouets, produits cosmétiques, peinture ou vaisselle en cristal.

L’exposition au plomb a causé 3,5 millions de décès dans le monde en 2023, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Journal of the American Medical Association (JAMA). Ce métal toxique est, d’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), utilisé dans de nombreux produits comme la peinture, la vaisselle en cristal, les jouets, les bijoux ou encore certains produits cosmétiques. Au niveau mondial, la fabrication de batteries au plomb est la source la plus importante de consommation de ce métal.

Hypertension artérielle, lésions rénales et problèmes cardiovasculaires

Son usage est donc encore largement admis et répandu. Pourtant, chez l’Homme, le plomb est très néfaste. Il s’accumule dans les dents et les os, mais peut aussi se répandre à d’autres zones de l’organisme, comme le foie ou le cerveau. À long terme chez l’adulte, il y a des risques d’hypertension artérielle, de lésions rénales et de problèmes cardiovasculaires.

Ces problèmes de santé peuvent être mortels. Et c’est justement ce qu’ont voulu mesurer les chercheurs : le risque de décès et la perte en “années de vie ajustées sur l’incapacité” (AVAI) liés à l’exposition au plomb. Une autre étude parue dans la Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique définit l’AVAI comme un indicateur permettant “d’estimer le nombre d’années de vie en bonne santé, perdues à cause d’une incapacité ou d’un décès prématuré”.

Lors de leurs travaux, les scientifiques ont étudié les données de plus de 42.000 personnes suivies pendant plusieurs années et, en complément, ils ont mené une méta-analyse de différents travaux existants sur ce sujet. Pour estimer le niveau de plomb osseux des participants, ils ont utilisé trois critères : le taux de concentration de ce métal dans le sang des volontaires, leur âge et leurs antécédents d'exposition.

5,8 % des décès dans le monde liés au plomb

Ainsi, ils ont découvert que l’exposition à ce métal était associée à une hausse significative du risque de mortalité cardiovasculaire. En effet, plus les taux de plomb osseux étaient élevés, plus la probabilité de décès lié à une maladie cardiovasculaire augmentait.

Si bien qu’en 2023, les chercheurs ont calculé que l’exposition au plomb était à l’origine de 3,5 millions décès dans le monde, ce qui représente 5,8 % de l’ensemble des morts de cette année-là. Pourtant, en 2021, ce chiffre était de plus de 1,5 d’après l’OMS. En deux ans seulement, la hausse a donc été exponentielle. Enfin, les scientifiques ont mesuré 71,6 millions d’AVAI liées au plomb, soit 2,6 % de l'ensemble des AVAI.

Les chercheurs concluent donc que l'exposition au plomb est un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Mais il est aussi évitable en prenant des mesures pour limiter ce danger à l’échelle mondiale. “Il est urgent de renforcer la surveillance, la réglementation et les actions de dépollution afin de réduire le fardeau pour la santé que représente le plomb”, concluent les auteurs.