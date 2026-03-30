Une “pharmacie vivante” implantée dans votre corps : promesse ou fiction totale ?

L'ESSENTIEL Un implant expérimental appelé HOBIT contient des cellules modifiées capables de produire trois types de médicaments directement dans le corps.

Grâce à un système bioélectronique qui génère de l’oxygène, ces cellules restent actives plus longtemps.

Elles assurent ainsi une production continue de trois traitements simultanés : un anticorps contre le VIH, un peptide de type GLP-1 pour le diabète et la leptine, une hormone impliquée dans la régulation du poids.

HOBIT, voici le nom du dispositif qui pourrait changer la vie de milliers de malades. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Device, des chercheurs ont présenté les résultats de cet implant expérimental capable de délivrer simultanément jusqu’à trois traitements. L’implant HOBIT (pour "hybrid oxygenation bioelectronics system for implanted therapy", soit "système bioélectronique hybride d'oxygénation pour thérapie implantable") contient des cellules modifiées capables de produire trois types de médicaments directement dans le corps : un anticorps contre le VIH, un peptide de type GLP-1 pour le diabète et la leptine, une hormone impliquée dans la régulation du poids.

Fournir de l’oxygène pour permettre la délivrance de médicaments en continu

Jusqu’à présent, délivrer plusieurs traitements en continu était difficile sans injection ni prise quotidienne de médicaments. En cause ? L'oxygène, qui était insuffisant pour les cellules contenues dans l’implant. Ainsi, une fois mises dans un implant, elles mouraient rapidement faute d’oxygène, et ne pouvaient donc plus fournir le traitement. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont intégré à leur nouvel implant un système bioélectronique. Ce système génère de l'oxygène directement là où les cellules en ont besoin, c’est-à-dire dans le corps, à partir des molécules d’eau environnantes. Les cellules restent ainsi actives plus longtemps et peuvent délivrer les médicaments la durée de temps prévue.

"Ce travail met en évidence le très grand potentiel d’une plateforme biohybride entièrement intégrée pour le traitement des maladies, explique Jonathan Rivnay, co-responsable du projet et en charge du développement du dispositif à l’université Northwestern, aux États-Unis, dans un communiqué. Les médicaments biologiques traditionnels ont souvent des durées d’action très différentes, ce qui complique le maintien de niveaux stables pour plusieurs traitements à la fois. Grâce à nos 'usines cellulaires' implantées, qui produisent ces molécules en continu, et à notre technologie d’oxygénation qui maintient les cellules en vie, nous parvenons à assurer des niveaux constants de plusieurs thérapies simultanément.”

"De véritables usines à médicaments programmables dans l’organisme"

Pour tester leur nouvel implant, les scientifiques l’ont implanté sous la peau de rats. Pendant 30 jours, ils ont suivi les niveaux de concentration des trois médicaments. Chez les rongeurs équipés du nouvel implant, ils étaient stables tout au long de l’étude, ce qui n’était pas le cas chez ceux porteurs de dispositifs sans oxygénation, dont la durée de délivrance efficace était de sept jours.

"Nous commençons à entrevoir comment la bioélectronique et la thérapie cellulaire peuvent fonctionner ensemble au sein d’une même plateforme, indique Jonathan Rivnay. À mesure que ces technologies se développent, des dispositifs comme celui-ci pourraient à terme fonctionner comme de véritables usines à médicaments programmables dans l’organisme, permettant d'administrer des thérapies complexes d'une manière actuellement impossible.”

À l’avenir, les scientifiques comptent poursuivre leurs recherches. La prochaine étape pourrait être de tester HOBIT sur des animaux de plus grande taille. La promesse de "pharmacie vivante" implantée dans votre corps n’est donc pas pour tout de suite, mais elle pourrait exister dans plusieurs années.