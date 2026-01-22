Problème de santé : et si un implant lumineux pouvait vous alerter ?

L'ESSENTIEL Des chercheurs ont inventé une peau artificielle qui se met à briller lorsqu'elle est au contact des marqueurs d'inflammation.

Elle est composée de cellules souches épidermiques vivantes et modifiées génétiquement.

L'implant pourrait être utilisé pour suivre d'autres indicateurs biologiques que l'inflammation, la santé des sportifs ou encore celles des animaux.

Avoir un voyant sur la peau qui se met à clignoter quand il y a un problème de santé. Cela serait bien pratique pour prendre en charge rapidement les maladies et autres troubles métaboliques. Cette idée loufoque pourrait bientôt devenir une réalité.

Des chercheurs japonais ont inventé un implant placé sur la peau qui devient fluorescent quand des biomarqueurs spécifiques, comme l'inflammation, sont enregistrés. Le dispositif a été présenté dans la revue scientifique Nature Communications.

Une peau artificielle qui brille lors d’une exposition à l’inflammation

Cet implant, créé en collaboration avec RIKEN et Canon Medical Systems Co, prend la forme d’une peau artificielle. Elle est composée de cellules souches épidermiques. Ces dernières ont été modifiées afin d’exprimer la protéine fluorescente verte améliorée (GFP), issue des méduses, en présence de signaux liés à l'inflammation. Ainsi, le dispositif devient vert fluorescent lorsqu'il est en présence des marqueurs inflammatoires.

Lors de premiers tests, il a été transplanté sur des souris. Les résultats sont prometteurs. "Contrairement aux dispositifs classiques qui nécessitent une source d'alimentation ou un remplacement périodique, ce système est maintenu biologiquement par l'organisme lui-même", explique le professeur Shoji Takeuchi de l'Université de Tokyo dans un communiqué. "Lors de nos expériences, la fonctionnalité du capteur a été préservée pendant plus de 200 jours, grâce à la régénération continue de l'épiderme par les cellules souches modifiées."

Implant lumineux : d’autres applications pourraient voir le jour

Pour les chercheurs, leur capteur bio-artificiel pourrait faciliter la prise en charge et le suivi des patients, "en offrant une lecture visuelle sans prélèvement sanguin après l'implantation et en permettant une évaluation intuitive par simple observation". "Notre objectif était de développer un système biologiquement intégré permettant une détection continue et une interprétation intuitive, même à domicile", précise Hiroyuki Fujita, professeur émérite à l'Université de Tokyo.

Il faudra encore beaucoup de recherches pour finaliser un implant commercialisé. Toutefois, l’équipe pense d’ores et déjà aux autres développements possibles. Elle estime, en effet, que les capacités de son dispositif pourront être étendues à d’autres signaux biologiques et métaboliques. Pour eux, cette technologie pourrait aussi être utile dans le suivi des athlètes de haut niveau ou encore dans celui des animaux. Ils expliquent qu'elle "pourrait avoir des applications au-delà des soins de santé humains, notamment dans la recherche animale et la médecine vétérinaire, où des indicateurs visuels de l'état de santé pourraient faciliter la détection précoce des maladies chez les animaux incapables de communiquer leurs symptômes."