Pour prévenir la démence, prenez un bouquin plutôt que regarder la télé !

L'ESSENTIEL Les comportements sédentaires passifs augmentent le risque de démence.

Les activités mentales actives peuvent au contraire le réduire.

Remplacer la télévision par la lecture, par exemple, pourrait protéger le cerveau.

On pensait jusqu’ici que passer de longues heures sur le canapé était globalement néfaste. Mais pour la santé mentale, tous les temps assis ne se valent pas. Une nouvelle étude, publiée dans l’American Journal of Preventive Medicine, révèle en effet que certains comportements sédentaires pourraient augmenter le risque de démence, tandis que d’autres, au contraire, pourraient le réduire.

20.000 adultes étudiés pendant près de 20 ans

Les chercheurs distinguent désormais deux types de sédentarité : passive (comme regarder la télévision ou scroller sur son téléphone) et active sur le plan mental (comme lire ou travailler). "Bien que toutes les positions assises impliquent une faible dépense énergétique, elles diffèrent par le niveau d’activité cérébrale", souligne Mats Hallgren, chercheur à l’Institut Karolinska (Suède), dans un communiqué. La nuance est essentielle : les activités passives sollicitent peu le cerveau, tandis que les activités actives stimulent les fonctions cérébrales, ce qui pourrait protéger contre le déclin cognitif.

Les chercheurs ont suivi 20.811 adultes âgés de 35 à 64 ans pendant 19 ans (1997-2016), et identifié les cas de démence en croisant les données avec les registres nationaux suédois. Résultat : les personnes qui consacraient davantage de temps à des activités sédentaires mentalement actives présentaient un risque réduit de développer une démence, comme la maladie d'Alzheimer. A l’inverse, les longues périodes d’activités passives étaient associées à un risque accru. En particulier, remplacer du temps passé devant la télévision par des passe-temps comme la lecture diminue significativement ce risque.

Stimuler son cerveau, même en restant assis

"La façon dont nous utilisons notre cerveau lorsque nous sommes assis semble être un déterminant crucial de notre fonctionnement cognitif futur", souligne Mats Hallgren. Si cette étude, observationnelle, ne permet pas d’établir un lien de causalité formel, elle ouvre de nouvelles pistes de prévention contre la démence, pathologie qui pourrait toucher plus de 150 millions de personnes d’ici 2050 (contre 57 millions en 2019), selon une récente étude menée dans 195 pays. Concrètement, il ne s’agit pas seulement de bouger plus, mais aussi de mieux utiliser son temps assis : lire, écrire, apprendre, jouer à des jeux cognitifs...