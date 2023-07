Sédentarité au travail : comment lutter contre ses effets néfastes

L'ESSENTIEL La sédentarité, distincte du manque d’activité physique, correspond au temps passé assis ou allongé dans la journée, hors temps de sommeil.

Les interruptions fréquentes du temps passé assis ont un effet bénéfique sur la santé.

La mise en place d’interventions visant à réduire et interrompre la sédentarité dans le cadre du travail de bureau est une nécessité de santé publique.

Être assis pendant de longues périodes comporte des risques importants pour la santé : augmentation du risque de mortalité, de maladies cardiovasculaires, de cancers du côlon, du poumon et de l'endomètre, de diabète de type 2 et augmentation de l'anxiété, de la dépression et des troubles musculo-squelettiques. Difficilement compensable par la pratique d'activité physique, le fait de rester inactif pendant de longs moments se répercute même pour les personnes sportives. Les professionnels travaillant dans un bureau sont particulièrement concernés par une sédentarité élevée.

« 75% du temps de travail en bureau est sédentaire »

Il a été démontré que les interruptions fréquentes du temps passé assis ont un effet bénéfique sur la santé, notamment sur la santé cardiovasculaire. Santé publique France explique « qu'une personne assise pendant 9 heures par jour devrait pratiquer 1 heure et 25 minutes par jour d'activité physique d'intensité modérée à élevée pour "éliminer" les risques de mortalité par maladies cardiovasculaires ». Dans ce contexte, la mise en place de mobilier adapté, tels que les bureaux assis-debout, est à privilégier. Ils peuvent être un moyen efficace pour lutter contre la lombalgie. Les bureaux sur tapis roulant ou avec un système de pédales permettent une meilleure fréquence cardiaque et une plus grande dépense énergétique.

Mettre en place des interventions contre la sédentarité

Plusieurs stratégies d'intervention pour lutter contre la sédentarité peuvent être mise en place chez les travailleurs de bureau telles que : des campagnes de sensibilisation, des formations sur l'importance de l'activité physique ainsi que la création d'environnements de travail favorables à la mobilité. Ces stratégies peuvent avoir un impact significatif sur la réduction de la sédentarité et l'amélioration de la santé des salariés selon Santé Publique France. « Ces résultats, détaillés dans un rapport, visent à inciter les employeurs et autres décisionnaires du milieu professionnel à impulser et à mettre en place des interventions contre la sédentarité, en apportant des preuves de la littérature scientifique montrant qu’elles peuvent réduire la sédentarité, améliorer la santé et le bien-être des salariés sans pour autant réduire leur productivité ».