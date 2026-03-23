Comment manger sainement sans dépenser plus ?

L'ESSENTIEL Une étude, menée par Santé publique France, montre que manger plus sain ne coûte pas automatiquement plus cher.

Les résultats indiquent que le lien entre Nutri-Score et prix des produits dépend fortement du type de produit (yaourts, céréales, plats, etc.).

"Il est important que cette réalité soit connue de tous, et particulièrement des foyers disposant d’un pouvoir d’achat plus faible", selon Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France.

On le sait : adopter une alimentation saine variée et équilibrée est essentiel, car les aliments ingérés ou bus peuvent avoir une incidence sur la capacité de l’organisme à prévenir et à combattre les maladies chroniques, comme l’obésité, le diabète, les pathologies métaboliques, cardiovasculaires et certains cancers. Pour rappel, manger mieux, ça signifie manger de tout, mais en quantités adaptés en privilégiant les aliments bénéfiques à notre santé (fruits, légumes, légumes secs, féculents de préférence complets ou semi-complets), poissons…) et en limitant la consommation d’aliments gras, sucrés, salés, ultra-transformés et de boissons sucrées. Dans l’imaginaire collectif, le budget alloué à ce type d’alimentation est élevé, mais d’après Santé publique France, une meilleure qualité nutritionnelle n’implique pas forcément un coût plus élevé pour le consommateur.

Dans un communiqué, publié le 19 mars, l’autorité sanitaire revient sur les idées reçues sur le Nutri-Score, lancé en 2017 pour mieux informer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits qu’ils achètent, afin de leur permettre de faire des choix éclairés en matière de santé, et inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. L'Agence nationale de santé publique a identifié à plusieurs reprises une question, voire un a priori, de la part des consommateurs sur cet étiquetage nutritionnel connu par 99 % des Français et utilisé par sept pays européens. "Les produits bien notés (A et B) seraient vendus à un prix plus élevé que les produits moins bien notés (D ou E). Une perception qui serait susceptible de limiter leur utilisation du logo."

Le coût d’un produit avec un meilleur Nutri-Score n’est pas forcément plus élevé

Face à constat, elle a, en partenariat avec l’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), évalué le lien entre Nutri-Score et le prix des produits. Pour ce faire, l’équipe s’est appuyée sur une base de données (alimentée par plusieurs sites d’e-commerce de distributeurs français). Au total, 27.955 produits classés dans 22 catégories et sous-catégories d’aliments, avec des marques engagées ou non dans la démarche Nutri-Score, ont été passés au crible.Les résultats révèlent un décalage entre la perception des Français et la réalité du marché. Dans le détail, les liens observés entre Nutri-Score et prix sont différents en fonction des catégories et des sous-catégories des aliments. "Autrement dit, parfois, le prix augmente lorsque le Nutri-Score se dégrade, et parfois, le prix diminue lorsque le Nutri-Score se dégrade."

Selon Santé publique France, les produits affichant un meilleur Nutri-Score ne sont donc pas forcément plus chers que ceux avec un moins bon Nutri-Score. "C’est le cas pour les catégories yaourts (aromatisés et aux fruits, yaourts à la vanille, fromages blancs, yaourts à base d’autres laits que celui de vache) ou sauces (pestos et végétariennes) pour pâtes, dans lesquelles les produits affichant un Nutri-Score A ou B sont moins chers que les produits notés D ou E." Dans certaines catégories de produits, l’étude ne met en avant aucune association significative entre Nutri-Score et prix. Cela est constaté pour les catégories pains de mie et pizzas (sauf celles à base de viande). Autre observation : les produits commercialisés par des marques n’affichant pas le Nutri-Score sont dans la majorité des cas plus chers que ceux des marques ayant des produits affichant le logo.

Nutri-Score et prix : "cette réalité doit être connue de tous, et particulièrement des foyers disposant d’un pouvoir d’achat plus faible"

"Ces constats scientifiques montrent qu’il est essentiel de poursuivre la mobilisation collective en faveur d’une alimentation saine et durable. Parmi les enjeux : favoriser l’adoption du Nutri-Score pour améliorer la qualité nutritionnelle des paniers de tous les consommateurs et in fine leur santé. En effet, le Nutri-Score permet aux consommateurs d’identifier facilement les produits de meilleure qualité nutritionnelle, qui peuvent, dans certains cas, représenter les alternatives les moins chères. Il est important que cette réalité soit connue de tous, et particulièrement des foyers disposant d’un pouvoir d’achat plus faible", a conclu Caroline Semaille, directrice générale de Santé publique France.